Опубликованные Reuters снимки показывают, что РФ продолжает наращивать силы возле Украины

Новые спутниковые снимки, сделанные частной американской компанией, показывают, что Россия продолжала наращивать свои силы в аннексированном Крыму и вблизи Украины за последние недели.

Как сообщает "Европейская правда", снимки опубликовало агентство Reuters.

Как отмечается, агентство не смогло независимо проверить последние изображения американской компании Maxar Technologies.

Снимки, опубликованные поздно в четверг, показывают базу в Крыму, которую Россия аннексировала в 2014 году, наполненную сотнями единиц бронетехники и танков по состоянию на 13 декабря. Спутниковое изображение Maxar той же базы в октябре показало, что база была полупустой.

По словам Maxar, в российский гарнизон прибыло новое подразделение бригадного уровня, состоящее из нескольких сотен единиц бронетехники, включающей БМП, танки, самоходную артиллерию и средства противовоздушной обороны.

satellite photos of Soloti staging ground, near Belgorod, ~ 10 kms from Ukrainian border. Armored infantry fighting vehicles, tanks, support equipment. Photos 1-2: September. Photos 3-4: December 5. 📷 @Maxar pic.twitter.com/TfxPQPMNRR