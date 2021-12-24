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Опубликованные Reuters снимки показывают, что РФ продолжает наращивать силы возле Украины

Пятница, 24 декабря 2021, 18:11
Фото: Getty Images

Новые спутниковые снимки, сделанные частной американской компанией, показывают, что Россия продолжала наращивать свои силы в аннексированном Крыму и вблизи Украины за последние недели.

Как сообщает "Европейская правда", снимки опубликовало агентство Reuters.

Как отмечается, агентство не смогло независимо проверить последние изображения американской компании Maxar Technologies.

Снимки, опубликованные поздно в четверг, показывают базу в Крыму, которую Россия аннексировала в 2014 году, наполненную сотнями единиц бронетехники и танков по состоянию на 13 декабря. Спутниковое изображение Maxar той же базы в октябре показало, что база была полупустой.

По словам Maxar, в российский гарнизон прибыло новое подразделение бригадного уровня, состоящее из нескольких сотен единиц бронетехники, включающей БМП, танки, самоходную артиллерию и средства противовоздушной обороны.

"В течение последнего месяца наши спутниковые снимки высокого разрешения наблюдали ряд новых российских развертываний в Крыму, а также на нескольких тренировочных участках на западе России вдоль украинской границы", – говорится в заявлении Maxar.

Другие изображения Maxar демонстрируют скопления на полигоне Солоте в России вблизи украинской границы, а фотографии, сделанные в начале декабря, показывают большую концентрацию военной техники, чем в сентябре.

На снимках также видно, как продолжаются наращивания в Ельне, русском городе примерно в 260 км севернее украинской границы, и на полигоне Погоново близ Воронежа на юге России.

В пятницу Кремль повторил, что оставляет за собой право перемещать свои силы на российской территории, как считает нужным, и что западные страны проводят провокационные военные маневры вблизи российских границ.

Президент РФ Владимир Путин заявил в четверг, что Россия хочет избежать конфликта, но требует "немедленной" реакции Соединенных Штатов и их союзников на требования по так называемым гарантиям безопасности.

Как известно, 17 декабря МИД РФ обнародовал "проекты договоров" о фактически распределении сфер влияния в Европе, которые Москва хочет подписать с Североатлантическим альянсом и США.

В одном из пунктов Россия предлагает странам НАТО взять на себя обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств.

В НАТО заявили, что диалог с РФ должен учитывать беспокойство НАТО относительно действий России, основываться на ключевых принципах и документах европейской безопасности и проходить в консультациях с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

Представительница Белого дома заявила, что Соединенные Штаты видели предложения России, но подчеркнула, что без европейских союзников и партнеров переговоров не будет.

Темы: РосcиявойнаоккупацияУкраинаДонбасс
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