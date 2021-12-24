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Зеленський призначив главою Харківщини ексочільника Полтавської ОДА

П'ятниця, 24 грудня 2021, 20:24
Зеленський призначив главою Харківщини ексочільника Полтавської ОДА
фото: оп

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олега Синєгубова головою Харківської обласної державної адміністрації.

Джерело: укази Зеленського, Офіс президента

Деталі: Зеленський сказав, що Синєгубов на Полтавщині "зміг налагодити ефективну роботу в облдержадміністрації та досягти чималих результатів у регіоні, зокрема закінчити й запустити об'єкти-довгобуди, успішно пройти всі хвилі пандемії коронавірусу та забезпечити один з найкращих показників вакцинації в країні".

Іншим указом Зеленського першого заступника Синєгубова Дмитра Луніна призначили виконуючим обов’язки Полтавської ОДА.

Довідково: Синєгубов "засвітився" у ЗМІ, коли повідомлялося, що він міг вживати алкоголь разом із нардепом-"слугою" Олександром Трухіном 23 серпня, у день, коли той потрапив у ДТП, в якій постраждали 6 осіб.

Пізніше сам Синєгубов не сказав, чи вживав віскі з Трухіном, відповівши на запитання: "Я у минулому юрист, адвокат, я знаю, як це може бути сприйнято, зокрема. Тому нехай займається цим досудове розслідування".

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Українська правда
Теми: ЗеленськийХарківська областьПолтавська область
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