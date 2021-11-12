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Голова Полтавської ОДА не відповів, чи пив із Трухіним в день ДТП

П'ятниця, 12 листопада 2021, 19:10
Олександр Трухін та Олег Синєгубов. Фото: Полтавщина

Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов не відповів, чи вживав віскі разом із нардепом-"слугою" Олександр Трухін 23 серпня, коли сталася ДТП, в якій постраждали 6 осіб.

Джерело: повідомлення видання "Полтавщина", яке наводить слова Синєгубов з прессконференції  

Пряма мова Синєгубова: "Триває зараз досудове розслідування. Його проводить або Національна поліція або Державне бюро розслідувань. Не знаю. Була інформація у ЗМІ, що ДБР взяло до себе у провадження.

Тому я скажу наступним чином. Я поки що утримався б від коментувань щодо обставин того дня — суботи, власне кажучи, вихідного дня, після відкриття Державного прапору. Як у минулому юрист, адвокат, я знаю, як це може бути сприйнято, зокрема. Тому нехай займається цим досудове розслідування.

Як адвокат, я не думаю, що там буде дуже складно встановити, хто був за кермом того автомобіля під час ДТП. Я думаю, що слідство надасть усі відповіді абсолютно на всі питання".

Деталі: Трухін у той день був повертався з Полтави, де брав участь у церемонії відкриття Державного прапора.

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Передісторія:

  • За даними ЗМІ, 23 серпня народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін, будучи напідпитку, спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва. 
  • Згодом близько 30-ти медіа почистили повідомлення про цю аварію, в якій постраждали шестеро осіб.
  • У розпорядженні "Української правди" є відео дорожньо-транспортної пригодиза участю "слуги народу" Олександра Трухіна, яке намагалися "приховати".
  • Трухін тиждень не коментував ДТП, лише 1 вересня зізнався, що був на місці аваріїі отримав у ній "черепно-мозкову травму", але не повідомив, чи справді він був за кермом, а також заявив, що жоден із водіїв не був п'яним. 
  • Слідство у справі досі не озвучило, хто був за кермом автомобіля під час події.

Теми: ДТПВерховна Рада


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