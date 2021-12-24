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Зеленский назначил главой Харьковщины экс-руководителя Полтавской ОГА

Пятница, 24 декабря 2021, 20:24
Зеленский назначил главой Харьковщины экс-руководителя Полтавской ОГА
фото: оп

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Олега Синегубова главой Харьковской областной государственной администрации.

Источник: указы Зеленского, Офис президента           

Детали: Зеленский сказал, что Синегубов на Полтавщине "смог наладить эффективную работу в облгосадминистрации и добиться немалых результатов в регионе, в том числе закончить и запустить объекты-долгострои, успешно пройти все волны пандемии коронавируса и обеспечить один из лучших показателей вакцинации в стране".

Другим указом Зеленского первого заместителя Синегубова Дмитрия Лунина назначили исполняющим обязанности Полтавской ОГА.

Справка: Синегубов "засветился" в СМИ, когда сообщалось, что он мог употреблять алкоголь вместе с нардепом-"слугой" Александром Трухином 23 августа, в день, когда тот попал в ДТП, в котором пострадали 6 человек.

Позже сам Синегубов не сказал, употреблял ли виски с Трухином, ответив на вопрос: "Я в прошлом юрист, адвокат, я знаю, как это может быть воспринято, в частности. Поэтому пусть этим занимается досудебное расследование".

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Украинская правда

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Темы: ЗеленскийХарьковская областьПолтавская область
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