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Пам’ятник Бандері в Тернополі охоронятимуть цілодобово

П'ятниця, 24 грудня 2021, 23:50
ФОТО: ПОЛІЦІЯ

Поліція взяла під цілодобову охорону пам'ятник Степану Бандері у Тернополі після двох пошкоджень за два тижні – спочатку пам’ятник облили червоною фарбою, потім яйцями.

Джерело: депутат Тернопільської обласної ради Богдан Бутковський у Facebook, Zaxid.net

Деталі: Бутковський повідомив, що пам’ятник охоронятимуть цілодобово. Таке рішення ухвалили після звернення обласних депутатів до поліції Теропільщини. Постамент охоронятиме збірний патруль – працівники поліції та бійці батальйону "Тернопіль".

У пресслужбі поліції підтвердили інформацію про те, що постамент охоронятимуть піші патрулі, які частіше патрулюватимуть поблизу.

Передісторія:

  • 14 грудня чоловік кинув в пам'ятник пакети з червоною фарбою.
  • Через тиждень його затримали й оголосили підозру.
  • 21 грудня невідомий кинув у пам’ятник яйцем. Хулігана шукають.

Теми: БандераТернопіль


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