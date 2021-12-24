Пам’ятник Бандері в Тернополі охоронятимуть цілодобово
П'ятниця, 24 грудня 2021, 23:50
Поліція взяла під цілодобову охорону пам'ятник Степану Бандері у Тернополі після двох пошкоджень за два тижні – спочатку пам’ятник облили червоною фарбою, потім яйцями.
Джерело: депутат Тернопільської обласної ради Богдан Бутковський у Facebook, Zaxid.net
Деталі: Бутковський повідомив, що пам’ятник охоронятимуть цілодобово. Таке рішення ухвалили після звернення обласних депутатів до поліції Теропільщини. Постамент охоронятиме збірний патруль – працівники поліції та бійці батальйону "Тернопіль".
У пресслужбі поліції підтвердили інформацію про те, що постамент охоронятимуть піші патрулі, які частіше патрулюватимуть поблизу.
Передісторія:
- 14 грудня чоловік кинув в пам'ятник пакети з червоною фарбою.
- Через тиждень його затримали й оголосили підозру.
- 21 грудня невідомий кинув у пам’ятник яйцем. Хулігана шукають.