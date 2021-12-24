Памятник Бандере в Тернополе будут охранять круглосуточно
Пятница, 24 декабря 2021, 23:50
Полиция взяла под круглосуточную охрану памятник Степану Бандере в Тернополе после двух повреждений через две недели – сначала памятник облили красной краской, потом яйцами.
Источник: депутат Тернопольского областного совета Богдан Бутковский в Facebook, Zaxid.net
Детали: Бутковский сообщил, что памятник будут охранять круглосуточно. Такое решение было принято после обращения областных депутатов в полицию Теропольщины. Постамент будет охранять сборный патруль – сотрудники полиции и бойцы батальона Тернополь.
В пресс-службе полиции подтвердили информацию о том, что постамент будут охранять пешие патрули, которые будут чаще патрулировать поблизости.
Предыстория:
- 14 декабря мужчина бросил в памятник пакеты с красной краской.
- Через неделю его задержали и объявили подозрение.
- 21 декабря неизвестный бросил в памятник яйцом. Хулигана ищут.