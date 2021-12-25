У Греції — третя за тиждень аварія човна з мігрантами, є загиблі

Біля грецького острова Парос в Егейському морі перекинувся човен з мігрантами - щонайменше двоє людей загинули.

Джерело: берегова охорона країни, яку цитує Reuters

Деталі: Греція розпочала пошуково-рятувальну операцію на північний захід від Пароса.

Зазначається, що 57 осіб врятувалися.

Напівофіційне грецьке інформагентство Athens News Agency повідомило, що на судні, яке воно описало як вітрильник, перебували 80 осіб.

Обставини, за яких човен перекинувся, невідомі.

Це третя корабельна аварія цього тижня за участі мігрантів у грецьких водах.

Що передувало:

22 грудня біля грецького острова Фолеграндос затонув човен з кількома десятками мігрантів. Тривають пошуки щонайменше 30 пасажирів, які зникли безвісти.

24 грудня стало відомо, що 11 осіб загинули внаслідок аварії човна біля узбережжя грецького острова Антикітера.

Нагадаємо: Греція є одним із головних шляхів до Європейського Союзу для мігрантів і біженців з Африки, Близького Сходу та інших країн, хоча цей потік зменшився з 2015-2016 років, коли понад мільйон людей перетнули країну в напрямку інших країн ЄС.