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В Греции — третья за неделю авария лодки с мигрантами, есть погибшие

Суббота, 25 декабря 2021, 01:50
ФОТО: GETTY IMAGES

Возле греческого острова Парос в Эгейском море перевернулась лодка с мигрантами - по меньшей мере два человека погибли.

Источник: береговая охрана страны, цитируемая Reuters

Детали: Греция начала поисково-спасательную операцию к северо-западу от Пароса.

Отмечается, что 57 человек спаслись.

Полуофициальное греческое информагентство Athens News Agency сообщило, что на судне, которое оно описало как парусник, находились 80 человек.

Обстоятельства, при которых лодка опрокинулась, неизвестны.

Это третье кораблекрушение на этой неделе с участием мигрантов в греческих водах.

Что предшествовало:

  • 22 декабря у греческого острова Фолеграндос затонула лодка с несколькими десятками мигрантов. Продолжаются поиски по меньшей мере 30 пропавших без вести пассажиров.
  • 24 декабря стало известно, что 11 человек погибли в результате крушения лодки у побережья греческого острова Антикитера.

Напомним: Греция является одним из главных путей в Европейский Союз для мигрантов и беженцев из Африки, Ближнего Востока и других стран, хотя этот поток уменьшился с 2015-2016 годов, когда более миллиона человек пересекли страну в направлении других стран ЕС.

Темы: Грецияавария
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