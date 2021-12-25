Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Понад 800 тисяч людей у світі заразилися Covid

Субота, 25 грудня 2021, 04:48
ФОТО: GETTY IMAGES

За добу 23 грудня у світі виявили 809 375 нових випадків COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в США – 197 856 хворих, в Британії – 122 186, у Франції – 94 124.

Крім того, в Італії – 50 599 випадків, в Німеччині – 27 679.

Україна, де 6 647 хворих, на 20 місці у світі між Чехією та Південною Кореєю. У Європі Україна на 13 місці.

5 494 людини у світі померли від вірусу за добу. За цим показником (248 смертей) Україна на 5 місці у світі і на 4 в Європі.

Знати більше:

COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин

Нагадаємо: 23 грудня в Україні госпіталізували з коронавірусом 1 646 осіб, водночас одужали 14 874 особи.

Українська правда
Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

мапаНа Новий рік буде тепло – синоптик

США дадуть Україні десятки мільйонів доларів на посилення кордону з РФ і Білоруссю

фотоЗаступник міністра освіти звільнився після фото з "помічницею" та її декольте

На військовий облік онлайн: Міноборони хоче вдосконалити процедуру

У НАТО порахували, скільки разів за рік перехоплювали російські літаки

Нардеп "Слуги народу" купив телевізійний канал

Усі новини...
коронавірус
На тлі “Омікрону” авіакомпанії скасували понад 4,5 тисячі рейсів на свята
Патріарх Варфоломій захворів на Сovid-19
Британія третій день поспіль реєструє максимум заражень COVID-19
Останні новини
13:32
мапаНа Новий рік буде тепло – синоптик
13:15
США дадуть Україні десятки мільйонів доларів на посилення кордону з РФ і Білоруссю
13:13
ДБР повідомило про підозру керівнику регіональної митниці: вимагав хабарі у експортера меду
12:54
У Росії суд ліквідував організацію з розслідування репресій в СРСР
12:51
10 із 15 найбільших держкомпаній за 3 квартали отримали прибуток: деталі
12:37
"Слуга" Ковальов розповів, навіщо купив "4 канал"
12:10
5 посадовців УЗ підозрюють у заволодінні 12 млн на ремонті "Бориспільського експресу"
11:53
Кулеба: Не вірю, що США чи НАТО погодяться з вимогою Путіна зупинити розширення на схід
11:39
COVID-19 може спричиняти фіброз нирок. Дослідження
11:35
фотоЗаступник міністра освіти звільнився після фото з "помічницею" та її декольте
Усі новини...