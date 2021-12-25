Понад 800 тисяч людей у світі заразилися Covid

За добу 23 грудня у світі виявили 809 375 нових випадків COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в США – 197 856 хворих, в Британії – 122 186, у Франції – 94 124.

Крім того, в Італії – 50 599 випадків, в Німеччині – 27 679.

Україна, де 6 647 хворих, на 20 місці у світі між Чехією та Південною Кореєю. У Європі Україна на 13 місці.

5 494 людини у світі померли від вірусу за добу. За цим показником (248 смертей) Україна на 5 місці у світі і на 4 в Європі.

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Нагадаємо: 23 грудня в Україні госпіталізували з коронавірусом 1 646 осіб, водночас одужали 14 874 особи.