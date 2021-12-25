Более 800 тысяч человек в мире заразились Covid

За сутки 23 декабря в мире было обнаружено 809 375 новых случаев COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в США – 197 856 больных, в Британии – 122 186, во Франции – 94 124.

Кроме того, в Италии – 50 599 случаев, в Германии – 27 679.

Украина, где 6 647 больных, на 20 месте в мире между Чехией и Южной Кореей. В Европе Украина на 13 месте.

5 494 человека в мире умерли от вируса за сутки. По этому показателю (248 смертей) Украина на 5 месте в мире и 4 в Европе.

Знать больше:

COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Штамм COVID-19 "Омикрон": симптомы, мутации, заразность и эффективность вакцин

Напомним: 23 декабря в Украине госпитализировали с коронавирусом 1 646 человек, в то же время выздоровели 14 874 человека.