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Более 800 тысяч человек в мире заразились Covid

Суббота, 25 декабря 2021, 03:48
Более 800 тысяч человек в мире заразились Covid
ФОТО: GETTY IMAGES

За сутки 23 декабря в мире было обнаружено 809 375 новых случаев COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в США – 197 856 больных, в Британии – 122 186, во Франции – 94 124.

Кроме того, в Италии – 50 599 случаев, в Германии – 27 679.

Украина, где 6 647 больных, на 20 месте в мире между Чехией и Южной Кореей. В Европе Украина на 13 месте.

5 494 человека в мире умерли от вируса за сутки. По этому показателю (248 смертей) Украина на 5 месте в мире и 4 в Европе.

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Напомним: 23 декабря в Украине госпитализировали с коронавирусом 1 646 человек, в то же время выздоровели 14 874 человека.

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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