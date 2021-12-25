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Covid в Україні: більше 5 тисяч випадків за добу, найбільше у Києві

Субота, 25 грудня 2021, 09:35
фото Ельдара Сарахмана, УП

За добу 24 грудня в Україні зафіксовано 5 276 нових випадків Covid, 268 хворих померли, госпіталізовано 1 689 осіб, одужало – 15 639 осіб.

Джерело: МОЗ

Деталі: Серед нових хворих – 378 дітей і 90 медпрацівників.

Найбільше нових випадків коронавірусу виявлено в Києві – 908, найбільше смертей – у Чернігівській області (29), а також у Запорізькій (21) та Закарпатській (20) областях.

Всього з початку пандемії виявлено 3 642 314 випадків коронавірусу, одужало – 3 423 933 особи,  летальних випадків – 94 700, проведено ПЛР-тестувань – 16 656 395.

Разом з тим, за добу 24 грудня 117 222 людини вакциновано проти Covid. Першу дозу отримало 37 505 людей, повністю імунізовані – 78 821 людина, додаткову дозу отримали 529 людей, ревакцинальну дозу – 367 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 563 975 людей, з них отримали першу дозу – 14 563 973 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 352 303 людини, отримали додаткову дозу – 1 811 людей, ревакцинальну дозу – 367 людей. Загалом проведено 27 918 454 щеплення.

Що передувало: За добу 23 грудня в Україні зафіксовано 6 647 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, 248 людей померло.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин

Українська правда
Теми: коронавірусвакцинація


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