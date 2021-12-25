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Covid в Украине: более 5 тысяч случаев за сутки, больше всего в Киеве

Суббота, 25 декабря 2021, 08:35
Covid в Украине: более 5 тысяч случаев за сутки, больше всего в Киеве
фото Эльдара Сарахмана, УП

За сутки 24 декабря в Украине зафиксировано 5276 новых случаев Covid, 268 больных умерли, госпитализировано 1689 человек, выздоровело – 15 639 человек.

Источник: Минздрав

Детали: Среди новых больных – 378 детей и 90 медработников.

Больше новых случаев коронавируса обнаружено в Киеве – 908, больше всего смертей – в Черниговской области (29), а также в Запорожской (21) и Закарпатской (20) областях.

Всего с начала пандемии обнаружено 3 642 314 случаев коронавируса, выздоровело – 3 423 933 человека, летальных исходов – 94 700, проведено ПЦР-тестирований – 16 656 395.

Вместе с тем, за сутки 24 декабря 117 222 человека были вакцинированы против Covid. Первую дозу получили 37 505 человек, полностью иммунизированы – 78 821 человек, дополнительную дозу получили 529 человек, ревакцинальную дозу – 367 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 14 563 975 человек, из них получили первую дозу – 14 563 973 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 352 303 человека, получили дополнительную дозу – 1 811 человек, ревакцинальную дозу – 367 человек. В общей сложности проведено 27 918 454 прививки.

Что предшествовало: За сутки 23 декабря в Украине зафиксировано 6647 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, 248 человек умерло.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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Украинская правда
Темы: коронавирусвакцинация
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