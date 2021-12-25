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Зеленський привітав українців із Різдвом

Субота, 25 грудня 2021, 09:54
скріншот відео

Президент Володимир Зеленський 25 грудня привітав українців із Різдвом.

Джерело: відеозвернення президента

Дослівно: "Цими днями мільйони людей в Україні та на планеті Земля відзначають Різдво Христове! Символ найкращих людських чеснот – любові, доброти та милосердя. Нехай вони об'єднують кожну нашу родину й нашу одну велику сім’ю – Україну!".

Деталі: Зеленський не вказав окремо, що вітає християн західного обряду.

"В ці дні ми забуваємо про все погане, пробачаємо один одному образи, віримо у завтра, що наповнене злагодою, гармонією та миром. Будьмо щирі у наших прагненнях не лише раз на рік, і тоді це обов’язково настане", – зазначив він.

"Бажаю всім міцного здоров’я, великого достатку і щасливого Різдва! Христос народився! Славімо його!", – закінчив своє звернення президент.

Довідка: 7 січня українські православні церкви, а також Українська греко-католицька церква святкують Різдво Христове за юліанським календарем (так званим "старим стилем", за яким і Новий рік наступає лише 14 січня).

Римо-католицька церква і більшість протестантських церков, а також і більшість православних церков світу святкують Різдво 25 грудня за сучасним григоріанським календарем, який ще має назву новоюліанський. В Україні з 2017 року 25 грудня є офіційним вихідним днем.

Що передувало: Митрополит Православної церкви України Епіфаній наголосив, що підтримує святкування Різдва за новоюліанським календарем – 25 грудня. Він вважає, що українці мають прийти до цього впродовж 10 років.

Українська правда
Теми: Зеленськийсвяткуваннярелігія


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