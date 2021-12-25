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Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

Суббота, 25 декабря 2021, 08:54
Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
скриншот видео

Президент Владимир Зеленский 25 декабря поздравил украинцев с Рождеством.

Источник: видеообращение президента

Дословно: "В эти дни миллионы людей в Украине и на планете Земля отмечают Рождество Христово! Символ лучших человеческих добродетелей – любви, доброты и милосердия. Пусть они объединяют каждую нашу семью и нашу одну большую семью – Украину!".

Детали: Зеленский не указал отдельно, что поздравляет христиан западного обряда.

"В эти дни мы забываем обо всем плохом, прощаем друг другу обиды, верим в завтра, которое наполнено согласием, гармонией и миром. Давайте будем искренни в наших стремлениях не только раз в году, и тогда это обязательно наступит", – сказал он.

"Желаю всем крепкого здоровья, большого достатка и счастливого Рождества! Христос родился! Славим его!", – закончил свое обращение президент.

Справка: 7 января украинские православные церкви, а также Украинская греко-католическая церковь празднуют Рождество Христово по юлианскому календарю (так называемому "старому стилю", по которому и Новый год наступает только 14 января).

Римо-католическая церковь и большинство протестантских церквей, также как и большинство православных церквей мира празднуют Рождество 25 декабря по современному григорианскому календарю, который еще называется новоюлианским. В Украине с 2017 года 25 декабря является официальным выходным днем.

Что предшествовало: Митрополит Православной церкви Украины Епифаний подчеркнул, что поддерживает празднование Рождества по новому юлианскому календарю – 25 декабря. Он считает, что украинцы должны прийти к этому в течение 10 лет.

Украинская правда

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Темы: Зеленскийпразднованиярелигия
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