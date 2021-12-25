Горбачов вирішив, що СРСР можна було врятувати

Перший і останній президент СРСР Михайло Горбачов вважає, що Радянський Союз можна було зберегти навіть після серпневого путчу 1991 року за допомогою утворення Союзу Суверенних Держав.

Джерело: Горбачов у коментарі ТАСС у суботу

Пряма мова: "Ми спочатку недооцінили масштаб і глибину проблем міжнаціональних відносин, відносин центру та республік. Не одразу дійшли висновку, що Союз потребує оновлення".

Деталі: За його словами, метою влади Радянського Союзу було "створення реальної федерації з реальним суверенітетом республік, які передають центру частину повноважень".

"Безпека, оборона, транспортна мережа, єдина валюта, забезпечення прав людини за проєктом союзного договору були у сфері ведення союзних структур. Я впевнений, що це був життєздатний варіант, більшість республік підтримала б його, але путч ДКНС зірвав цю можливість", - зазначив Горбачов.

"Але навіть після путчу, коли республіки оголосили про свою незалежність, а позиції президента СРСР були серйозно ослаблені, я вважав, що Союз можна зберегти. І запропонував домовитися про Союз Суверенних Держав", - заявив перший президент СРСР.

За його словами, Союз Суверенних Держав став би конфедеративною державою із ще ширшими повноваженнями республік.

"Зокрема, вони стали б членами ООН, а Союз зберіг би місце у Раді Безпеки. Зберігалася б єдність збройних сил, контроль над ядерною зброєю. Я впевнений, що це було б набагато краще, ніж те, що сталося після розпаду Союзу", - підсумував Горбачов.

Він уточнив, що не згоден з думкою про те, що Радянський Союз можна було б врятувати, якби не його рішення скласти повноваження президента країни.

"Одразу після Біловезької угоди я виступив із заявою, в якій наголосив, що доля багатонаціональної держави не може бути визначена волею керівників трьох республік, питання це має вирішуватися лише конституційним шляхом. Я засудив поспішність появи цього документа – він не був обговорений ні населенням, ні Верховними Радами республік, від імені яких підписаний", – сказав він.

Горбачов зазначив, що на цей час у парламентах республік обговорювався проєкт договору про Союз Суверенних Держав.

"Мушу сказати, що я розраховував на демократично обрані парламенти, хоча Біловезька угода навіть не передбачала ратифікацію цього документа. Але в цей критичний момент вони не сказали свого слова. Більше того, вони ухвалили рішення про відкликання своїх представників із Верховної Ради СРСР, а 12 грудня практично без обговорення, під оплески ратифікували Біловезьку угоду", – сказав він.

Довідка: 8 грудня 1991 року глави трьох з чотирьох республік, засновників Радянського Союзу, — Білорусі, Росії та України, — зібравшись в Біловезькій пущі, констатували, що СРСР припиняє своє існування, оголосили про неможливість утворення Союзу Суверенних Держав і підписали Угоду про створення Співдружності Незалежних Держав.

Горбачов склав повноваження президента СРСР 25 грудня 1991 року, тоді ж Радянський Союз припинив своє існування.

Що передувало: У грудні президент Росії Володимир Путін заявив, що для нього розвал СРСР став трагедією та "розпадом історичної Росії".

У 2005 році Путін називав розпад СРСР найбільшою геополітичною катастрофою XX століття, а в 2015 році говорив, що в результаті розпаду Радянського Союзу "російський народ виявився найбільшим розділеним народом у світі".