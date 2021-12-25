Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Горбачов вирішив, що СРСР можна було врятувати

Субота, 25 грудня 2021, 09:42
Горбачов вирішив, що СРСР можна було врятувати
AFP via Getty Images

Перший і останній президент СРСР Михайло Горбачов вважає, що Радянський Союз можна було зберегти навіть після серпневого путчу 1991 року за допомогою утворення Союзу Суверенних Держав.

Джерело: Горбачов у коментарі ТАСС у суботу

Пряма мова: "Ми спочатку недооцінили масштаб і глибину проблем міжнаціональних відносин, відносин центру та республік. Не одразу дійшли висновку, що Союз потребує оновлення".

Деталі: За його словами, метою влади Радянського Союзу було "створення реальної федерації з реальним суверенітетом республік, які передають центру частину повноважень".

"Безпека, оборона, транспортна мережа, єдина валюта, забезпечення прав людини за проєктом союзного договору були у сфері ведення союзних структур. Я впевнений, що це був життєздатний варіант, більшість республік підтримала б його, але путч ДКНС зірвав цю можливість", - зазначив Горбачов.

"Але навіть після путчу, коли республіки оголосили про свою незалежність, а позиції президента СРСР були серйозно ослаблені, я вважав, що Союз можна зберегти. І запропонував домовитися про Союз Суверенних Держав", - заявив перший президент СРСР.

За його словами, Союз Суверенних Держав став би конфедеративною державою із ще ширшими повноваженнями республік.

"Зокрема, вони стали б членами ООН, а Союз зберіг би місце у Раді Безпеки. Зберігалася б єдність збройних сил, контроль над ядерною зброєю. Я впевнений, що це було б набагато краще, ніж те, що сталося після розпаду Союзу", - підсумував Горбачов.

Він уточнив, що не згоден з думкою про те, що Радянський Союз можна було б врятувати, якби не його рішення скласти повноваження президента країни.

"Одразу після Біловезької угоди я виступив із заявою, в якій наголосив, що доля багатонаціональної держави не може бути визначена волею керівників трьох республік, питання це має вирішуватися лише конституційним шляхом. Я засудив поспішність появи цього документа – він не був обговорений ні населенням, ні Верховними Радами республік, від імені яких підписаний", – сказав він.

Горбачов зазначив, що на цей час у парламентах республік обговорювався проєкт договору про Союз Суверенних Держав.

"Мушу сказати, що я розраховував на демократично обрані парламенти, хоча Біловезька угода навіть не передбачала ратифікацію цього документа. Але в цей критичний момент вони не сказали свого слова. Більше того, вони ухвалили рішення про відкликання своїх представників із Верховної Ради СРСР, а 12 грудня практично без обговорення, під оплески ратифікували Біловезьку угоду", – сказав він.

Довідка: 8 грудня 1991 року глави трьох з чотирьох республік, засновників Радянського Союзу, — Білорусі, Росії та України, — зібравшись в Біловезькій пущі, констатували, що СРСР припиняє своє існування, оголосили про неможливість утворення Союзу Суверенних Держав і підписали Угоду про створення Співдружності Незалежних Держав. 

Горбачов склав повноваження президента СРСР 25 грудня 1991 року, тоді ж Радянський Союз припинив своє існування.

Що передувало: У грудні президент Росії Володимир Путін заявив, що для нього розвал СРСР став трагедією та "розпадом історичної Росії".

У 2005 році Путін називав розпад СРСР найбільшою геополітичною катастрофою XX століття, а в 2015 році говорив, що в результаті розпаду Радянського Союзу "російський народ виявився найбільшим розділеним народом у світі".

"Українська правда" у Threads

Теми: СРСР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
СРСР
Політв'язні комуністичного режиму СРСР отримають надбавку до пенсії – 4200 гривень
Політв'язням СРСР запровадили доплати до пенсій
У Сеймі Литви пропонують зрівняти агресію РФ проти України зі злочинами СРСР і нацистів
Останні новини
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
Усі новини...
Реклама: