Горбачев решил, что СССР можно было спасти

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев считает, что Советский Союз можно было сохранить даже после августовского путча 1991 года с помощью образования Союза Суверенных Государств.

Источник: Горбачев в комментарии ТАСС в субботу

Прямая речь: "Мы сначала недооценили масштаб и глубину проблем межнациональных отношений, отношений центра и республик. Не сразу пришли к выводу, что Союз нуждается в обновлении".

Детали: По его словам, целью властей Советского Союза было "создание реальной федерации с реальным суверенитетом республик, которые передают центру часть полномочий".

"Безопасность, оборона, транспортная сеть, единая валюта, обеспечение прав человека по проекту союзного договора были в сфере ведения союзных структур. Я уверен, что это был жизнеспособный вариант, большинство республик поддержали бы его, но путч ГКЧП сорвал эту возможность", - отметил Горбачев.

"Но даже после путча, когда республики объявили о своей независимости, а позиции президента СССР были серьезно ослаблены, я считал, что Союз можно сохранить. И предложил договориться о Союзе Суверенных Государств", - уточнил первый президент СССР.

По его словам, Союз Суверенных Государств стал бы конфедеративным государством с еще более широкими полномочиями республик.

"В частности, они стали бы членами ООН, а Союз сохранил бы место в Совете Безопасности. Сохранялось бы единство вооруженных сил, контроль над ядерным оружием. Я уверен, что это было бы намного лучше, чем то, что произошло после распада Союза", - заключил Горбачев.

Он уточнил, что не согласен с мнением о том, что Советский Союз можно было бы спасти, если бы не его решение сложить с себя полномочия президента страны.

"Сразу после Беловежского соглашения я выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что судьба многонационального государства не может быть определена волей руководителей трех республик, вопрос этот должен решаться только конституционным путем. Я осудил скоропалительность появления этого документа - он не был обсужден ни населением, ни Верховными Советами республик, от имени которых подписан", - сказал он.

Горбачев отметил, что в это время в парламентах республик обсуждался проект договора о Союзе Суверенных Государств.

"Должен сказать, что я рассчитывал на демократически избранные парламенты, хотя Беловежское соглашение даже не предусматривало ратификацию этого документа. Но в этот критический момент они не сказали своего слова. Более того, они приняли решение об отзыве своих представителей из Верховного Совета СССР, а 12 декабря практически без обсуждения, под аплодисменты ратифицировали Беловежское соглашение", - заключил он.

Справка: 8 декабря 1991 года главы трех из четырех республик, учредителей Советского Союза — Беларуси, России и Украины — собравшись в Беловежской пуще, констатировали, что СССР прекращает свое существование, объявили о невозможности создания Союза Суверенных Государств и подписали Соглашение о создании Содружества Независимых Государств.

Горбачев сложил полномочия президента СССР 25 декабря 1991 года, тогда же Советский Союз прекратил свое существование.

Что предшествовало: В декабре президент России Владимир Путин заявил, что для него развал СССР стал трагедией и "распадом исторической России".

В 2005 году, Путин называл распад СССР крупнейшей геополитической катастрофой XX века, а в 2015 году говорил, что в результате распада Советского Союза "русский народ оказался самым большим разделенным народом в мире".