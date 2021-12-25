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У Києві понад 900 нових випадків Covid, одужань менше

Субота, 25 грудня 2021, 12:23
фото Ельдара Сарахмана, УП

У Києві 24 грудня виявили 908 випадків коронавірусу, 14 хворих померли і 888 – одужали.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Деталі: Госпіталізовано за добу 55 хворих на коронавірус і 76 осіб із підозрою на Covid та пневмоніями.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському (180), Солом‘янському (114), в Деснянському та Святошинському (по 104 випадки) районах.

Серед нових хворих – 493 жінки віком від 18 до 98 років, 369 чоловіків віком від 19 до 90 років, 24 дівчинки від 2 до 17 років і 22 хлопчики від 8 місяців до 17 років.

Серед померлих – 7 жінок від 45 до 81 року і 7 чоловіків від 52 до 90 років.

 

Загалом з початку пандемії у Києві виявили 327 399 випадків коронавірусу, померли 8098 хворих, одужали 307 187 осіб.

Що передувало: За добу 24 грудня в Україні зафіксовано 5 276 нових випадків Covid, 268 хворих померли, госпіталізовано 1 689 осіб, одужало – 15 639 осіб.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


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