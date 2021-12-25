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В Киеве свыше 900 новых случаев Covid, выздоровлений меньше

Суббота, 25 декабря 2021, 12:23
фото Эльдара Сарахмана, УП

В Киеве 24 декабря выявили 908 случаев коронавируса, 14 больных скончались и 888 – выздоровели.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Детали: Госпитализированы за сутки 55 больных коронавирусом и 76 человек с подозрением на Covid и пневмониями.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (180), Соломенском (114), в Деснянском и Святошинском (по 104 случая) районах.

Среди новых больных – 493 женщины в возрасте от 18 до 98 лет, 369 мужчин в возрасте от 19 до 90 лет, 24 девочки от 2 до 17 лет и 22 мальчика от 8 месяцев до 17 лет.

Среди умерших – 7 женщин от 45 до 81 года и 7 мужчин от 52 до 90 лет.

 

Всего с начала пандемии в Киеве обнаружили 327 399 случаев коронавируса, умерли 8098 больных, выздоровели 307 187 человек.

Что предшествовало: За сутки 24 декабря в Украине зафиксировано 5276 новых случаев Covid, 268 больных умерли, госпитализировано 1689 человек, выздоровело – 15 639 человек.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
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