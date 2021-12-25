ОБСЄ фіксує на Донбасі рух колон російських вантажівок та військову техніку

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі зафіксувала на території окупованих районів Донеччини й Луганщини колони російських вантажівок та військову техніку.

Джерело: DW з посиланням на дані СММ ОБСЄ

Деталі: Спостерігачі зафіксували колону з 7 вантажівок з російськими номерними знаками та написами "Гуманітарна допомога" російською мовою на околиці міста Макіївка.

Вантажівки їхали у супроводі трьох автівок та "швидкої", всі – з табличками терористичного угруповання "ДНР".

Пізніше спостерігачі зафіксували, що ця колона в'їхала на територію складу поблизу Донецька, де з вантажівок вивантажили картонні коробки.

Колону з трьох вантажівок з російськими номерними знаками та аналогічними табличками про "гуманітарну допомогу" спостерігачі зафіксували і на околиці міста Луганськ. Цю колону супроводжували два автомобіля і "швидка", всі - з табличками терористів "ЛНР".

Окрім того, спостерігачі СММ ОБСЄ 21-22 грудня зафіксували розміщення на тимчасово окупованій території 6 одиниць військової техніки. На полігоні поблизу селища Олександрівське у Донецькій області виявили 4 танки невстановленого типу. Ще дві бойові броньовані машини спостерігачі помітили поблизу села Богданівка у Луганській області.

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