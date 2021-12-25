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ОБСЕ фиксирует на Донбассе колонны российских грузовиков и военную технику

Суббота, 25 декабря 2021, 18:08
Росийские военные грузовики, фото sprotyv info

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала на территории оккупированных районов Донетчины и Луганщины колонны российских грузовиков и военную технику.

Источник: DW со ссылкой на данные СММ ОБСЕ

Детали: Наблюдатели зафиксировали колонну из 7 грузовиков с российскими номерными знаками и надписями "гуманитарная помощь" на окраине города Макеевка.

Грузовики ехали в сопровождении трех автомобилей и "скорой", все – с табличками террористической группировки "ДНР".

Позже наблюдатели зафиксировали, что эта колонна въехала на территорию склада вблизи Донецка, где из грузовиков выгрузили картонные коробки.

Колонну из трех грузовиков с российскими номерными знаками и аналогичными табличками о "гуманитарной помощи" наблюдатели зафиксировали и на окраине Луганска. Эту колонну сопровождали два автомобиля и "скорая", все – с табличками террористов "ЛНР".

Кроме того, наблюдатели СММ ОБСЕ 21-22 декабря зафиксировали размещение на временно оккупированной территории 6 единиц военной техники. На полигоне вблизи поселка Александровское в Донецкой области обнаружили 4 танка неустановленного типа. Еще две боевые бронированные машины наблюдатели заметили вблизи села Богдановка Луганской области.

Напомним:

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Темы: войнаДонбассРосcияЛуганская областьДонецкая область
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