Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Києві перекривали міст Патона, шукали вибухівку

Субота, 25 грудня 2021, 18:38
Перекритий міст Патона, фото патрульної поліції

Проїзд столичним мостом Патона у суботу ввечері було обмежено, оскільки невідомі заявили про начебто його мінування.

Джерело: Поліція у Фейсбуці

Деталі: Правоохоронці поінформували, що отримали повідомлення про вибухівку.

Дослівно: "Сьогодні близько 17:00 години до чергової частини поліції Києва надійшла інформація про можливе замінування мосту Патона. Оперативний черговий негайно направив на місце події слідчо-оперативну групу, вибухотехніків та кінолога.

На даний час рух по мосту перекрито. Співробітники вибухотехнічної служби оглядають міст та прилеглі території".

Оновлено: Пізніше у КМДА розповіли, що під час перевірки жодних вибухонебезпечних або підозрілих предметів виявлено не було, тому рух мостом Патона повністю відновили.

Нагадаємо:

  • 25 грудня через неправдиве повідомлення про мінування з ТРЦ RiverMall на Дніпровській набережній було евакуйовано близько тисячі людей.

Українська правда
Теми: Київполіція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський запровадив санкції проти власників нового телеканалу ОПЗЖ

Новини 28 грудня: "слуга" купив телеканал, "Омікрон" у Києві

Офіс генпрокурора повідомив спікера Ради про підозру для Порошенка – ЗМІ

У Києві виявили перші випадки "Омікрону"

Засідання РНБО перенесли: Зеленський розширив порядок денний

таблицяГордон очолив президентський рейтинг серед не політиків – опитування

Усі новини...
Київ
У Києві буде слизько: водіїв закликають не користуватися авто
У Києві з "замінованого" ТРЦ евакуювали близько тисячі людей
У Києві понад 900 нових випадків Covid, одужань менше
Останні новини
00:20
Франція зафіксувала рекорд нових Covid-випадків
23:20
На Івано-Франківщині стався вибух у реанімації в районній лікарні: двоє пацієнтів загинуло
23:10
На грип і ГРВІ захворіли майже 3 мільйони людей – МОЗ
22:30
Зеленський запровадив санкції проти власників нового телеканалу ОПЗЖ
22:06
Готель "Україна" на Майдані Незалежності передали Мінінфраструктури
21:45
ФОТОНа Тернопільщині сталася масивна пожежа: через руйнування затримують потяг
21:30
У Раді пропонують обкласти спецмитом імпорт всіх енергоресурсів з Росії
21:14
ФОТОУ Дніпрі та Запоріжжі не вщухають снігопади: містяни застрягли в заторах
21:06
Новини 28 грудня: "слуга" купив телеканал, "Омікрон" у Києві
20:24
Майбутній глава Мюнхенської конференції з безпеки звинуватив Путіна у прославленні сталінізму
Усі новини...