У Києві перекривали міст Патона, шукали вибухівку

Проїзд столичним мостом Патона у суботу ввечері було обмежено, оскільки невідомі заявили про начебто його мінування.

Джерело: Поліція у Фейсбуці

Деталі: Правоохоронці поінформували, що отримали повідомлення про вибухівку.

Дослівно: "Сьогодні близько 17:00 години до чергової частини поліції Києва надійшла інформація про можливе замінування мосту Патона. Оперативний черговий негайно направив на місце події слідчо-оперативну групу, вибухотехніків та кінолога.

На даний час рух по мосту перекрито. Співробітники вибухотехнічної служби оглядають міст та прилеглі території".

Оновлено: Пізніше у КМДА розповіли, що під час перевірки жодних вибухонебезпечних або підозрілих предметів виявлено не було, тому рух мостом Патона повністю відновили.

Нагадаємо: