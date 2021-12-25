У Києві перекривали міст Патона, шукали вибухівку
Субота, 25 грудня 2021, 17:38
Проїзд столичним мостом Патона у суботу ввечері було обмежено, оскільки невідомі заявили про начебто його мінування.
Джерело: Поліція у Фейсбуці
Деталі: Правоохоронці поінформували, що отримали повідомлення про вибухівку.
Дослівно: "Сьогодні близько 17:00 години до чергової частини поліції Києва надійшла інформація про можливе замінування мосту Патона. Оперативний черговий негайно направив на місце події слідчо-оперативну групу, вибухотехніків та кінолога.
На даний час рух по мосту перекрито. Співробітники вибухотехнічної служби оглядають міст та прилеглі території".
Оновлено: Пізніше у КМДА розповіли, що під час перевірки жодних вибухонебезпечних або підозрілих предметів виявлено не було, тому рух мостом Патона повністю відновили.
Нагадаємо:
- 25 грудня через неправдиве повідомлення про мінування з ТРЦ RiverMall на Дніпровській набережній було евакуйовано близько тисячі людей.
Українська правда