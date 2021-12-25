В Киеве перекрывали мост Патона, искали взрывчатку
Проезд по столичному мосту Патона в субботу вечером біл временно ограничен, поскольку неизвестные заявили о якобы его минировании.
Источник: Полиция в Фейсбук
Детали: Правоохранители проинформировали, что получили уведомление о взрывчатке.
Дословно: "Сегодня около 17:00 в дежурную часть полиции Киева поступила информация о возможном заминировании моста Патона. Оперативный дежурный немедленно направил на место происшествия следственно-оперативную группу, взрывотехников и кинолога.
В настоящее время движение по мосту перекрыто. Сотрудники взрывотехнической службы осматривают мост и близлежащие территории".
Обновлено: В КГГА позже рассказали, что при проверке никаких взрывоопасных или подозрительных предметов обнаружено не было, поэтому движение по мосту Патона полностью возобновили.
Напомним:
- 25 декабря из-за ложного сообщения о минировании с ТРЦ RiverMall на Днепровской набережной было эвакуировано около тысячи человек.