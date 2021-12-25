В Киеве перекрывали мост Патона, искали взрывчатку

Проезд по столичному мосту Патона в субботу вечером біл временно ограничен, поскольку неизвестные заявили о якобы его минировании.

Источник: Полиция в Фейсбук

Детали: Правоохранители проинформировали, что получили уведомление о взрывчатке.

Дословно: "Сегодня около 17:00 в дежурную часть полиции Киева поступила информация о возможном заминировании моста Патона. Оперативный дежурный немедленно направил на место происшествия следственно-оперативную группу, взрывотехников и кинолога.

В настоящее время движение по мосту перекрыто. Сотрудники взрывотехнической службы осматривают мост и близлежащие территории".

Обновлено: В КГГА позже рассказали, что при проверке никаких взрывоопасных или подозрительных предметов обнаружено не было, поэтому движение по мосту Патона полностью возобновили.

Напомним: