В США на Рождество отменили около тысячи авиарейсов из-за ковида

В Соединенных Штатах на Рождество, 25 декабря, отметили 908 внутренних и международных рейсов самолетов.

Источник: Голос Америки со ссылкой на данные FlightAware

Детали: Как отмечается, днем ​​ранее, 24 декабря, в стране было отменено 455 рейсов.

Причиной отмены рейсов в сезон отпусков стала волна коронавируса штамма "Омикрон", а также стремительный рост заражений ковидом среди персонала компаний-авиаперевозчиков.

Среди компаний, которые отменили больше всего рейсов – China Eastern и Air China, но аннулировали значительное количество полетов также компании Delta, United, JetBlue и American airlines.

Напомним: