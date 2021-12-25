В США на Рождество отменили около тысячи авиарейсов из-за ковида
Суббота, 25 декабря 2021, 21:57
В Соединенных Штатах на Рождество, 25 декабря, отметили 908 внутренних и международных рейсов самолетов.
Источник: Голос Америки со ссылкой на данные FlightAware
Детали: Как отмечается, днем ранее, 24 декабря, в стране было отменено 455 рейсов.
Причиной отмены рейсов в сезон отпусков стала волна коронавируса штамма "Омикрон", а также стремительный рост заражений ковидом среди персонала компаний-авиаперевозчиков.
Среди компаний, которые отменили больше всего рейсов – China Eastern и Air China, но аннулировали значительное количество полетов также компании Delta, United, JetBlue и American airlines.
Напомним:
- За сутки во Франции из-за распространения "Омикрона" обнаружили рекордное количество больных коронавирусом, более 104 тысяч человек получили положительные результаты тестов.
- В Италии впервые с начала пандемии количество новых случаев коронавируса за сутки превысило 50 тысяч.