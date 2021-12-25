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В США на Рождество отменили около тысячи авиарейсов из-за ковида

Суббота, 25 декабря 2021, 20:57
В США на Рождество отменили около тысячи авиарейсов из-за ковида
Фото Scott Olson/Getty Images

В Соединенных Штатах на Рождество, 25 декабря, отметили 908 внутренних и международных рейсов самолетов.

Источник: Голос Америки со ссылкой на данные FlightAware

Детали: Как отмечается, днем ​​ранее, 24 декабря, в стране было отменено 455 рейсов.

Причиной отмены рейсов в сезон отпусков стала волна коронавируса штамма "Омикрон", а также стремительный рост заражений ковидом среди персонала компаний-авиаперевозчиков.

Среди компаний, которые отменили больше всего рейсов – China Eastern и Air China, но аннулировали значительное количество полетов также компании Delta, United, JetBlue и American airlines.

Напомним:

  • За сутки во Франции из-за распространения "Омикрона" обнаружили рекордное количество больных коронавирусом, более 104 тысяч человек получили положительные результаты тестов.
  • В Италии впервые с начала пандемии количество новых случаев коронавируса за сутки превысило 50 тысяч.

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Темы: авиакоронавирусСША
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