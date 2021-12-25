У США сенатори запропонували Байдену дієві способи стримування Путіна
Сенаторка від Демократичної партії Джин Шагін та сенатор-республіканець Роб Портман наголосили, що стратегія США зі стримування Росії має включати як дипломатію, так і економічні й військові заходи.
Джерело: спільна стаття сенаторів під назвою "Україна стала на бік Заходу в 2014 році, тепер ми повинні стати на бік України" у виданні The Washington Post, яку наводить Голос Америки
Деталі: На тлі ескалації та стягнення Росією військ й озброєння до кордону з Україною американські законодавці окреслили шляхи протидії Владіміру Путіну.
Так, сенатори Шагін та Портман надали чотири поради президенту США Джо Байдену.
Вони переконані, що:
- Сполучені Штати повинні збільшити обсяги поставок зброї до України і надати Києву протиповітряні, протитанкові і протикорабельні системи, а також засоби ведення електронної війни,
- Байден не має закликати президента України Володимира Зеленського до поступок поза Мінським процесом, водночас Вашингтон повинен вимагати від Росії відвести війська від кордону перед подальшими переговорами,
- Необхідно співпрацювати з новим німецьким урядом, аби не допустити запуску газогону "Північний потік-2",
- Вашингтону необхідно розбудовувати міжнародну коаліцію з партнерами, які чітко розуміють загрози ситуації, що склалася.
Крім того, свої поради Байдену щодо стримування Путіна від подальшої агресії в Україні опублікував і сенатор-республіканець Роджер Вікер.
Він радить президенту США не йти на поступки і чітко заявити Путіну, що подальша агресія в Україні призведе до численних жертв з боку РФ.
Також Вікер вважає, що США мають надати Україні протиповітряну зброю і продовжити надавати протитанкову зброю. А НАТО, на думку Вікера, може надіслати до України більше військових. Крім цього Вікер вважає необхідними санкції проти російських посадовців, пов'язаних з "Північним потоком-2" а також проти наближених до Путіна осіб.
Окремо Група підтримки України в американському Конгресі закликала адміністрацію Байдена "негайно надати посилену оборонну військову допомогу Україні та накласти санкції на ПП-2".
Заява прозвучала після того, як очільники Групи, конгресмени-демократи Марсі Каптур та Майк Квіглі та конгресмени-республіканці Браян Фіцпатрік та Енді Гарріс а також низка сенаторів США, у віртуальому режимі поспілкувалась з президентом України Володимиром Зеленським.