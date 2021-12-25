У США сенатори запропонували Байдену дієві способи стримування Путіна

Сенаторка від Демократичної партії Джин Шагін та сенатор-республіканець Роб Портман наголосили, що стратегія США зі стримування Росії має включати як дипломатію, так і економічні й військові заходи.

Джерело: спільна стаття сенаторів під назвою "Україна стала на бік Заходу в 2014 році, тепер ми повинні стати на бік України" у виданні The Washington Post, яку наводить Голос Америки

Деталі: На тлі ескалації та стягнення Росією військ й озброєння до кордону з Україною американські законодавці окреслили шляхи протидії Владіміру Путіну.

Так, сенатори Шагін та Портман надали чотири поради президенту США Джо Байдену.

Вони переконані, що:

Сполучені Штати повинні збільшити обсяги поставок зброї до України і надати Києву протиповітряні, протитанкові і протикорабельні системи, а також засоби ведення електронної війни,

Байден не має закликати президента України Володимира Зеленського до поступок поза Мінським процесом, водночас Вашингтон повинен вимагати від Росії відвести війська від кордону перед подальшими переговорами,

Необхідно співпрацювати з новим німецьким урядом, аби не допустити запуску газогону "Північний потік-2",

Вашингтону необхідно розбудовувати міжнародну коаліцію з партнерами, які чітко розуміють загрози ситуації, що склалася.

Крім того, свої поради Байдену щодо стримування Путіна від подальшої агресії в Україні опублікував і сенатор-республіканець Роджер Вікер.

Він радить президенту США не йти на поступки і чітко заявити Путіну, що подальша агресія в Україні призведе до численних жертв з боку РФ.

Також Вікер вважає, що США мають надати Україні протиповітряну зброю і продовжити надавати протитанкову зброю. А НАТО, на думку Вікера, може надіслати до України більше військових. Крім цього Вікер вважає необхідними санкції проти російських посадовців, пов'язаних з "Північним потоком-2" а також проти наближених до Путіна осіб.

Окремо Група підтримки України в американському Конгресі закликала адміністрацію Байдена "негайно надати посилену оборонну військову допомогу Україні та накласти санкції на ПП-2".

Заява прозвучала після того, як очільники Групи, конгресмени-демократи Марсі Каптур та Майк Квіглі та конгресмени-республіканці Браян Фіцпатрік та Енді Гарріс а також низка сенаторів США, у віртуальому режимі поспілкувалась з президентом України Володимиром Зеленським.