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В США сенаторы предложили Байдену действенные способы сдерживания Путина

Суббота, 25 декабря 2021, 22:50
Джо Байден, фото Mario Tama/Getty Images

Сенаторка от Демократической партии Джин Шагин и сенатор-республиканец Роб Портман подчеркнули, что стратегия США по сдерживанию России должна включать как дипломатию, так и экономические и военные меры.

Источник: совместная статья сенаторов под названием "Украина встала на сторону Запада в 2014 году, теперь мы должны встать на сторону Украины" в издании The Washington Post, которую приводит Голос Америки

Детали: На фоне эскалации и стягивания Россией войск и вооружения к границам с Украиной американские законодатели очертили пути противодействия Владимиру Путину.

Так, сенаторы Шагин и Портман озвучили четыре совета президенту США Джо Байдену.

Они убеждены, что:

  • Соединенные Штаты должны увеличить объемы поставок оружия в Украину и предоставить Киеву противовоздушные, противотанковые и противокорабельные системы, а также средства ведения электронной войны,
  • Байден не должен призывать президента Украины Владимира Зеленского к уступкам вне Минского процесса, в то же время Вашингтон должен требовать от России отвести войска от границы перед последующими переговорами,
  • Необходимо сотрудничать с новым немецким правительством, чтобы не допустить запуска газопровода "Северный поток-2",
  • Вашингтону необходимо развивать международную коалицию с партнерами, четко понимающими угрозы сложившейся ситуации.

Кроме того, свои советы Байдену по поводу сдерживания Путина от дальнейшей агрессии в Украине опубликовал и сенатор-республиканец Роджер Викер.

Он советует президенту США не идти на уступки и четко заявить Путину, что дальнейшая агрессия в Украине приведет к многочисленным жертвам со стороны РФ.

Также Викер считает, что США должны предоставить Украине противовоздушное оружие и продолжить предоставление противотанкового оружия. А НАТО, по мнению Викера, может прислать в Украину больше военных. Кроме этого Викер считает необходимыми санкции против российских чиновников, связанных с "Северным потоком-2", а также против приближенных к Путину лиц.

Отдельно Группа поддержки Украины в американском Конгрессе призвала администрацию Байдена "немедленно предоставить усиленную военную помощь Украине и наложить санкции на СП-2".

Заявление прозвучало после того, как руководители Группы, конгрессмены-демократы Марси Каптур и Майк Квигли, и конгрессмены-республиканцы Брайан Фицпатрик и Энди Гаррис, а также ряд сенаторов США, в виртуальном режиме пообщались с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Темы: ПутинБайденСШАУкраинаоружие
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