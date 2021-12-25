Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В США сенаторы предложили Байдену действенные способы сдерживания Путина

Суббота, 25 декабря 2021, 21:50
В США сенаторы предложили Байдену действенные способы сдерживания Путина
Джо Байден, фото Mario Tama/Getty Images

Сенаторка от Демократической партии Джин Шагин и сенатор-республиканец Роб Портман подчеркнули, что стратегия США по сдерживанию России должна включать как дипломатию, так и экономические и военные меры.

Источник: совместная статья сенаторов под названием "Украина встала на сторону Запада в 2014 году, теперь мы должны встать на сторону Украины" в издании The Washington Post, которую приводит Голос Америки

Детали: На фоне эскалации и стягивания Россией войск и вооружения к границам с Украиной американские законодатели очертили пути противодействия Владимиру Путину.

Так, сенаторы Шагин и Портман озвучили четыре совета президенту США Джо Байдену.

Они убеждены, что:

  • Соединенные Штаты должны увеличить объемы поставок оружия в Украину и предоставить Киеву противовоздушные, противотанковые и противокорабельные системы, а также средства ведения электронной войны,
  • Байден не должен призывать президента Украины Владимира Зеленского к уступкам вне Минского процесса, в то же время Вашингтон должен требовать от России отвести войска от границы перед последующими переговорами,
  • Необходимо сотрудничать с новым немецким правительством, чтобы не допустить запуска газопровода "Северный поток-2",
  • Вашингтону необходимо развивать международную коалицию с партнерами, четко понимающими угрозы сложившейся ситуации.

Кроме того, свои советы Байдену по поводу сдерживания Путина от дальнейшей агрессии в Украине опубликовал и сенатор-республиканец Роджер Викер.

Он советует президенту США не идти на уступки и четко заявить Путину, что дальнейшая агрессия в Украине приведет к многочисленным жертвам со стороны РФ.

Также Викер считает, что США должны предоставить Украине противовоздушное оружие и продолжить предоставление противотанкового оружия. А НАТО, по мнению Викера, может прислать в Украину больше военных. Кроме этого Викер считает необходимыми санкции против российских чиновников, связанных с "Северным потоком-2", а также против приближенных к Путину лиц.

Отдельно Группа поддержки Украины в американском Конгрессе призвала администрацию Байдена "немедленно предоставить усиленную военную помощь Украине и наложить санкции на СП-2".

Заявление прозвучало после того, как руководители Группы, конгрессмены-демократы Марси Каптур и Майк Квигли, и конгрессмены-республиканцы Брайан Фицпатрик и Энди Гаррис, а также ряд сенаторов США, в виртуальном режиме пообщались с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинБайденСШАУкраинаоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

Все новости...
Путин
Эрдоган после Зеленского может поговорить с Путиным – СМИ
Путин навредил себе, когда признал финансирование "Вагнера" – Линкявичюс
Лукашенко склоняет Украину к переговорам с РФ, ставя в пример Пригожина
Последние новости
20:41
"Подтверждение тому, что делаю все правильно" – Олещук о розыске от российского МВД
20:25
Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
19:45
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
Все новости...
Реклама: