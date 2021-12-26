У Конго під час святкування Різдва прогримів вибух, шестеро загиблих

У суботу через вибух у ресторані в місті Бені на сході Демократичної Республіки Конго загинули щонайменше шестеро людей.

Джерело: AFP із посиланням на офіційні джерела, Reuters

Деталі: За словами мера міста Нарцисса Мутеби, бомба вибухнула в центрі міста.

Після інциденту Мутеба закликав жителів міста повернутися в домівки заради безпеки.

Поранених і травмованих поліцейським автомобілем доставили у найближчий медпункт.

Вибух стався, коли понад 30 осіб святкували Різдво.

За словами очевидця, вибухнув і злетів у повітря припаркований мотоцикл.

Оновлено: За інформацією видання Reuters, терорист-смертник підірвався біля ресторану в місті Бені, убивши щонайменше п'ять людей, а також загинув сам.

Нагадаємо: 90 людей загинули у вибуху бензовоза на Гаїті.