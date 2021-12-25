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У Конго під час святкування Різдва прогримів вибух, шестеро загиблих

Субота, 25 грудня 2021, 23:25
У Конго під час святкування Різдва прогримів вибух, шестеро загиблих
фото: AFP/ALEXIS HUGUET

У суботу через вибух у ресторані в місті Бені на сході Демократичної Республіки Конго загинули щонайменше шестеро людей.

Джерело: AFP із посиланням на офіційні джерела, Reuters

Деталі: За словами мера міста Нарцисса Мутеби, бомба вибухнула в центрі міста.

Після інциденту Мутеба закликав жителів міста повернутися в домівки заради безпеки.

Поранених і травмованих поліцейським автомобілем доставили у найближчий медпункт.

Вибух стався, коли понад 30 осіб святкували Різдво.

За словами очевидця, вибухнув і злетів у повітря припаркований мотоцикл.

Оновлено: За інформацією видання Reuters, терорист-смертник підірвався біля ресторану в місті Бені, убивши щонайменше п'ять людей, а також загинув сам.

Нагадаємо: 90 людей загинули у вибуху бензовоза на Гаїті.

"Українська правда" у Threads

Теми: вибухжертви
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