У Конго під час святкування Різдва прогримів вибух, шестеро загиблих
Неділя, 26 грудня 2021, 00:25
У суботу через вибух у ресторані в місті Бені на сході Демократичної Республіки Конго загинули щонайменше шестеро людей.
Джерело: AFP із посиланням на офіційні джерела, Reuters
Деталі: За словами мера міста Нарцисса Мутеби, бомба вибухнула в центрі міста.
Після інциденту Мутеба закликав жителів міста повернутися в домівки заради безпеки.
Поранених і травмованих поліцейським автомобілем доставили у найближчий медпункт.
Вибух стався, коли понад 30 осіб святкували Різдво.
За словами очевидця, вибухнув і злетів у повітря припаркований мотоцикл.
Оновлено: За інформацією видання Reuters, терорист-смертник підірвався біля ресторану в місті Бені, убивши щонайменше п'ять людей, а також загинув сам.
Нагадаємо: 90 людей загинули у вибуху бензовоза на Гаїті.