Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Конго во время празднования Рождества прогремел взрыв, шестеро погибших

Воскресенье, 26 декабря 2021, 00:25
фото: AFP/ALEXIS HUGUET

В субботу из-за взрыва в ресторане в городе Бени на востоке Демократической Республики Конго погибли по меньшей мере шесть человек.

Источник: AFP со ссылкой на официальные источники, Reuters

Детали: По словам мэра города Нарцисса Мутебы, бомба взорвалась в центре города.

После инцидента Мутеба призвал жителей города вернуться в дома ради безопасности.

Раненых и травмированных полицейским автомобилем доставили в ближайший медпункт.

Взрыв произошел, когда более 30 человек праздновали Рождество.

По словам очевидца, взорвался и взлетел на воздух припаркованный мотоцикл.

Обновлено: По информации издания Reuters, террорист-смертник взорвался возле ресторана в городе Бени, убив по меньшей мере пять человек, а также погиб сам.

Напомним: 90 человек погибли при взрыве бензовоза на Гаити.

Темы: взрывжертвы
powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский ввел санкции против новых владельцев телеканала ОПЗЖ

Новости 28 декабря: "слуга" купил телеканал, "Омикрон" в Киеве

Офис генпрокурора уведомил спикера Рады о подозрении для Порошенко – СМИ

В Киеве обнаружили первые случаи "Омикрона"

Заседание СНБО переносится: Зеленский расширил повестку дня

таблицаГордон возглавил президентский рейтинг среди не политиков – опрос

Все новости...
взрыв
Во Львовской области взрыв полностью разрушил дом, 5 госпитализированных
Мужчина принес в метро Харькова коробку с "бомбой"
90 человек погибли при взрыве бензовоза на Гаити
Последние новости
00:20
Франция зафиксировала рекорд новых Covid-случаев
23:20
В Ивано-Франковской области произошел взрыв в реанимации: двое погибли
23:10
Гриппом и ОРВИ заболели почти 3 миллиона человек - Минздрав
22:30
Зеленский ввел санкции против новых владельцев телеканала ОПЗЖ
22:06
Отель "Украина" на Майдане Незалежности передали Мининфраструктуры
21:45
В Тернопольской области произошел массивный пожар: из-за разрушений задерживают поезд
21:30
В Раде предлагают обложить спецпошлиной импорт всех энергоресурсов из России
21:14
ФОТОВ Днепре и Запорожье не утихают снегопады: улицы городов застряли в пробках
21:06
Новости 28 декабря: "слуга" купил телеканал, "Омикрон" в Киеве
20:24
Будущий глава Мюнхенской конференции по безопасности обвинил Путина в прославлении сталинизма
Все новости...