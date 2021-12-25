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В Конго во время празднования Рождества прогремел взрыв, шестеро погибших

Суббота, 25 декабря 2021, 23:25
В Конго во время празднования Рождества прогремел взрыв, шестеро погибших
фото: AFP/ALEXIS HUGUET

В субботу из-за взрыва в ресторане в городе Бени на востоке Демократической Республики Конго погибли по меньшей мере шесть человек.

Источник: AFP со ссылкой на официальные источники, Reuters

Детали: По словам мэра города Нарцисса Мутебы, бомба взорвалась в центре города.

После инцидента Мутеба призвал жителей города вернуться в дома ради безопасности.

Раненых и травмированных полицейским автомобилем доставили в ближайший медпункт.

Взрыв произошел, когда более 30 человек праздновали Рождество.

По словам очевидца, взорвался и взлетел на воздух припаркованный мотоцикл.

Обновлено: По информации издания Reuters, террорист-смертник взорвался возле ресторана в городе Бени, убив по меньшей мере пять человек, а также погиб сам.

Напомним: 90 человек погибли при взрыве бензовоза на Гаити.

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Темы: взрывжертвы
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