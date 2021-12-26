Австрія обмежила кількість щеплених осіб на святкуваннях до 25

З метою стримати розповсюдження штаму "омікрон" в Австрії з 25 грудня дозволяється збиратися для святкувань максимум 25 особам, вакцинованим або тим, хто перехворів на COVID-19.

Джерело: Укрінформ із посиланням на постанову австрійського МОЗ

Деталі: Згідно з постановою, зібрання у приміщенні без передбачених місць для сидіння, у тому числі з нагоди сімейного свята, дня народження, весілля чи для різдвяної вечірки, дозволяються лише за умови, якщо їх учасники є вакцинованим або одужали від COVID-19.

Максимально допустима кількість учасників – 25 осіб. Також необхідним є носіння маски типу FFP-2. Ці ж самі правила діють і при зібрання під відкритим небом, коли відсутні передбачені для сидіння місця.

Для різдвяних свят – 24, 25 та 26 грудня – діє виняток: збиратися родинному чи сімейному колі можуть і невакциновані особи у кількості до 10 осіб.

Якщо ж на ці свята збирається більша група осіб – від 11 до 25 людей – то вже починає діяти вимога про необхідність бути вакцинованим від COVID-19 або мати довідку про перенесення захворювання.

З 27 грудня заклади громадського харчування в Австрії мають закриватися до 22.00, то ж святкувань в ресторанах у новорічну ніч не буде.

Що стосується зібрань всередині приміщень з визначеними місцями сидіння, і це, зокрема, стосується театрів, концертних зал та стадіонів, то дозволяють заходи за участі до 500 осіб, якщо відвідувачі мають сертифікат про вакцинацію від COVID-19 або довідку про перенесення коронавірусного захворювання.

До 1 тис. осіб можуть збиратися за умови пред’явлення, на додачу до двох попередніх документів також негативного результату тесту на коронавірус.

Також дозволяються такі зібрання і до 2 тис. осіб, але коли відвідувачі вже мають так звану "бустерну" (третю) дозу вакцини від коронавірусу та обов’язково негативний ПЛР-тест на коронавірус.

Нагадаємо: В Австрії з 20 грудня почали діяти нові умови туристичних та ділових поїздок.