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Австрия ограничила количество привитых лиц на празднованиях до 25

Воскресенье, 26 декабря 2021, 03:48
Австрия ограничила количество привитых лиц на празднованиях до 25
Австрия. Фото pixabay.com

С целью сдержать распространение штамма "омикрон" в Австрии с 25 декабря разрешается собираться для празднований максимум 25 лицам, вакцинированным или переболевшим COVID-19.

Источник: Укринформ со ссылкой на постановление австрийского Минздрава

Детали: Согласно постановлению, собрание в помещении без предусмотренных мест для сидения, в том числе по случаю семейного праздника, дня рождения, свадьбы или для рождественской вечеринки, разрешаются только при условии, что их участники вакцинированы или выздоровели от COVID-19.

Максимально допустимое количество участников – 25 человек. Также необходимо носить маску типа FFP-2. Эти же правила действуют и при собрании под открытым небом, когда отсутствуют предусмотренные для сидения места.

Для рождественских праздников – 24, 25 и 26 декабря – действует исключение: собираться в семейном кругу могут и невакцинированные лица в количестве до 10 человек.

Если же на эти праздники собирается большая группа лиц – от 11 до 25 человек – уже начинает действовать требование о необходимости быть вакцинированным от COVID-19 или иметь справку о перенесении заболевания.

С 27 декабря заведения общепита в Австрии должны закрываться до 22.00, так что празднований в ресторанах в новогоднюю ночь не будет.

Что касается собраний внутри помещений с определенными местами сидения, и это, в частности, касается театров, концертных залов и стадионов, то разрешают мероприятия с участием до 500 человек, если посетители имеют сертификат о вакцинации от COVID-19 или справку о перенесении коронавирусного заболевания.

До 1 тыс. человек могут собираться при предъявлении в дополнение к двум предыдущим документам также отрицательного результата теста на коронавирус.

Также разрешаются такие собрания и до 2 тыс. человек, но когда у посетителей уже есть так называемая "бустерная" (третья) доза вакцины от коронавируса и обязательно отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АвстриякарантинОмикронкоронавирус
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