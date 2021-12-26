Таліби розпустили Незалежну виборчу комісію Афганістану

В Афганістані члени радикального руху ісламізму "Талібан" розпустили Незалежну виборчу комісію (НВК), а також Комісію з виборчих скарг.

Джерело: DW із посиланням на представника талібів Білала Карімі

Деталі: На переконання Карімі, у роботі комісій не було потреби. Крім того, нещодавно було також скасовано два міністерства – у справах миру та у справах парламенту, додав Карімі.

НВК було створено у 2006 році, їй було доручено контролювати проведення президентських та інших виборів в Афганістані.

Колишній представник афганської влади Халім Фідай засудив розпуск комісії.

Екс-губернатор провінції Хост звинуватив радикальних ісламістів у тому, що вони домагаються влади "за допомогою куль, а не виборів".

Нагадаємо: Таліби закрили Міністерство у справах жінок і замінили його департаментом, який колись дотримувався суворих релігійних доктрин.