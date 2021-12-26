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Талибы распустили Независимую избирательную комиссию Афганистана

Воскресенье, 26 декабря 2021, 07:38
Представители Талибана. Фото: Getty Images

В Афганистане члены радикального исламистского движения "Талибан" распустили Независимую избирательную комиссию (НПК), а также Комиссию по избирательным жалобам.

Источник: DW со ссылкой на представителя талибов Билала Карими

Детали: По убеждению Карими, в работе комиссий не было нужды. Кроме того, недавно были также отменены два министерства – по делам мира и по делам парламента, добавил Карими.

НИК была создана в 2006 году, ей было поручено контролировать проведение президентских и других выборов в Афганистане.

Бывший представитель афганских властей Халим Фидай осудил роспуск комиссии.

Экс-губернатор провинции Хост обвинил радикальных исламистов в том, что они добиваются власти "с помощью пуль, а не выборов".

Напомним: Талибы закрыли Министерство по делам женщин и заменили его департаментом, который когда-то придерживался строгих религиозных доктрин.

Темы: АфганистанТалибан
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