Талибы распустили Независимую избирательную комиссию Афганистана

В Афганистане члены радикального исламистского движения "Талибан" распустили Независимую избирательную комиссию (НПК), а также Комиссию по избирательным жалобам.

Источник: DW со ссылкой на представителя талибов Билала Карими

Детали: По убеждению Карими, в работе комиссий не было нужды. Кроме того, недавно были также отменены два министерства – по делам мира и по делам парламента, добавил Карими.

НИК была создана в 2006 году, ей было поручено контролировать проведение президентских и других выборов в Афганистане.

Бывший представитель афганских властей Халим Фидай осудил роспуск комиссии.

Экс-губернатор провинции Хост обвинил радикальных исламистов в том, что они добиваются власти "с помощью пуль, а не выборов".

Напомним: Талибы закрыли Министерство по делам женщин и заменили его департаментом, который когда-то придерживался строгих религиозных доктрин.