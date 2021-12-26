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Ковід: в Україні 2,8 тисячі нових заражень, 138 людей померли

Неділя, 26 грудня 2021, 08:20

За добу 25 грудня в Україні зафіксували 2810 нових випадків коронавірусної хвороби.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Серед 2810 нових хворих 240 дітей. Також захворіли 30 медпрацівників.

Хвороба забрала життя 138 українців.

У суботу було госпіталізовано 1 832 особи, одужало – 4 279 людей.

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 645 124 людини, летальних випадків – 94 838.

Кількість заражень ковідом в Україні з початку пандемії
Кількість заражень ковідом в Україні з початку пандемії
УП

Нагадаємо:

  • 24 грудня в Україні було зафіксовано 5 276 нових випадків Covid, 268 хворих померли.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин

Українська правда
Теми: коронавірусепідемія


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