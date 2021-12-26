Ковід: в Україні 2,8 тисячі нових заражень, 138 людей померли
Неділя, 26 грудня 2021, 08:20
За добу 25 грудня в Україні зафіксували 2810 нових випадків коронавірусної хвороби.
Джерело: дані МОЗ
Деталі: Серед 2810 нових хворих 240 дітей. Також захворіли 30 медпрацівників.
Хвороба забрала життя 138 українців.
У суботу було госпіталізовано 1 832 особи, одужало – 4 279 людей.
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 645 124 людини, летальних випадків – 94 838.
Нагадаємо:
- 24 грудня в Україні було зафіксовано 5 276 нових випадків Covid, 268 хворих померли.
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Українська правда