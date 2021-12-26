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Ковид: в Украине 2,8 тысячи новых заражений, 138 человек скончались

Воскресенье, 26 декабря 2021, 07:20
Ковид: в Украине 2,8 тысячи новых заражений, 138 человек скончались

За сутки 25 декабря в Украине зафиксировали 2810 новых случаев коронавирусной болезни.

Источник: данные Минздрава

Детали: Среди 2810 новых больных 240 детей. Также заболели 30 медработников.

Болезнь унесла жизни 138 украинцев.

В субботу было госпитализировано 1 832 человека, выздоровели – 4 279 человек.

За все время пандемии в Украине заболело 3 645 124 человека, летальных исходов – 94 838.

Количество заражений ковидом в Украине с начала пандемии
Количество заражений ковидом в Украине с начала пандемии
УП

Напомним:

  • 24 декабря в Украине біло зафиксировано 5 276 новых случаев Covid, 268 больных умерли.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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Украинская правда

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Темы: коронавирусэпидемия
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