Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Ковид: в Украине 2,8 тысячи новых заражений, 138 человек скончались

Воскресенье, 26 декабря 2021, 08:20

За сутки 25 декабря в Украине зафиксировали 2810 новых случаев коронавирусной болезни.

Источник: данные Минздрава

Детали: Среди 2810 новых больных 240 детей. Также заболели 30 медработников.

Болезнь унесла жизни 138 украинцев.

В субботу было госпитализировано 1 832 человека, выздоровели – 4 279 человек.

За все время пандемии в Украине заболело 3 645 124 человека, летальных исходов – 94 838.

Количество заражений ковидом в Украине с начала пандемии
Количество заражений ковидом в Украине с начала пандемии
УП

Напомним:

  • 24 декабря в Украине біло зафиксировано 5 276 новых случаев Covid, 268 больных умерли.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Штамм COVID-19 "Омикрон": симптомы, мутации, заразность и эффективность вакцин

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Офис генпрокурора уведомил спикера Рады о подозрении для Порошенко – СМИ

В Киеве обнаружили первые случаи "Омикрона"

Заседание СНБО переносится: Зеленский расширил повестку дня

таблицаГордон возглавил президентский рейтинг среди не политиков – опрос

"Слуга", купивший телеканал, не имеет своего жилья – декларация

картаНа Новый год будет тепло – синоптик

Все новости...
коронавирус
Украина вернулась на 3-ю позицию в мире по суточной смертности от Covid
Австрия ограничила количество привитых лиц на празднованиях до 25
Штаты сокращают срок изоляции для медиков, болеющих Covid
Последние новости
19:00
Генсек Совета Европы заявила об отходе России от европейских ценностей
18:56
Канадский инвестор демонтировал солнечную электростанцию в Украине из-за Коломойского
18:37
ГБР начало расследование против уволенного Гогилашвили, оскорблявшего полицейских
18:31
Оккупанты передают украинские порты в Крыму в "федеральную собственность" России
18:12
Офис генпрокурора уведомил спикера Рады о подозрении для Порошенко – СМИ
18:03
Гривня укрепилась на валютных торгах
18:02
Кива на шоу Скабеевой поддержал слияние Украины и России
17:59
В Минздраве назвали симптомы COVID-19, при которых необходима госпитализация
17:32
В Netflix ответили на возмущение Минкульта по поводу изображения украинки в сериале "Эмили в Париже"
17:30
Реальная зарплата в Украине выросла на 8%
Все новости...