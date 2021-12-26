Ковид: в Украине 2,8 тысячи новых заражений, 138 человек скончались
Воскресенье, 26 декабря 2021, 07:20
За сутки 25 декабря в Украине зафиксировали 2810 новых случаев коронавирусной болезни.
Источник: данные Минздрава
Детали: Среди 2810 новых больных 240 детей. Также заболели 30 медработников.
Болезнь унесла жизни 138 украинцев.
В субботу было госпитализировано 1 832 человека, выздоровели – 4 279 человек.
За все время пандемии в Украине заболело 3 645 124 человека, летальных исходов – 94 838.
Напомним:
- 24 декабря в Украине біло зафиксировано 5 276 новых случаев Covid, 268 больных умерли.
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Украинская правда