"Будемо мерзнути" – синоптикиня попередила про похолодання
Після відносно теплого Різдва 25 грудня в Україну повертається морозна погода.
Джерело: повідомлення синоптикині Наталки Діденко у Facebook
Деталі: Неділя зустріне українців зниженням температури й ожеледицею.
На півдні та південному сході України протягом дня близько 0°, мокрий сніг, налипання мокрого снігу. На решті території – мороз і ожеледиця, до -8°.
У Києві у неділю без опадів, вдень від 4° до 6° морозу.
Пряма мова: "Знову будемо мерзнути. І ще виробляти всілякі піруети на льоду! Бо температура повітря вже поповзла вниз, до "мінусів". Тому буде дуже слизько.
Вдень – мороз і ожеледиця.
Кияни! На недільні прогулянки обирайте найстійкіше взуття – ожеледиця. Очікується реванш морозу, вдень 26-го грудня близько "мінус" 5 градусів. Снігу не буде".
У ніч на понеділок, 27 грудня, у більшості регіонів України температура знизиться до 10-15° морозу, а у вівторок очікується значне погіршення погодних умов.