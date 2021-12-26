"Будемо мерзнути" – синоптикиня попередила про похолодання

Після відносно теплого Різдва 25 грудня в Україну повертається морозна погода.

Джерело: повідомлення синоптикині Наталки Діденко у Facebook

Деталі: Неділя зустріне українців зниженням температури й ожеледицею.

На півдні та південному сході України протягом дня близько 0°, мокрий сніг, налипання мокрого снігу. На решті території – мороз і ожеледиця, до -8°.

У Києві у неділю без опадів, вдень від 4° до 6° морозу.

Пряма мова: "Знову будемо мерзнути. І ще виробляти всілякі піруети на льоду! Бо температура повітря вже поповзла вниз, до "мінусів". Тому буде дуже слизько.

Вдень – мороз і ожеледиця.

Кияни! На недільні прогулянки обирайте найстійкіше взуття – ожеледиця. Очікується реванш морозу, вдень 26-го грудня близько "мінус" 5 градусів. Снігу не буде".

У ніч на понеділок, 27 грудня, у більшості регіонів України температура знизиться до 10-15° морозу, а у вівторок очікується значне погіршення погодних умов.