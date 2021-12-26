Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Будемо мерзнути" – синоптикиня попередила про похолодання

Неділя, 26 грудня 2021, 08:49
Зима, фото pixabay

Після відносно теплого Різдва 25 грудня в Україну повертається морозна погода.

Джерело: повідомлення синоптикині Наталки Діденко у Facebook

Деталі: Неділя зустріне українців зниженням температури й ожеледицею.

На півдні та південному сході України протягом дня близько 0°, мокрий сніг, налипання мокрого снігу. На решті території – мороз і ожеледиця, до -8°.

У Києві у неділю без опадів, вдень від 4° до 6° морозу.

Пряма мова: "Знову будемо мерзнути. І ще виробляти всілякі піруети на льоду! Бо температура повітря вже поповзла вниз, до "мінусів". Тому буде дуже слизько.

Вдень – мороз і ожеледиця.

Кияни! На недільні прогулянки обирайте найстійкіше взуття – ожеледиця. Очікується реванш морозу, вдень 26-го грудня близько "мінус" 5 градусів. Снігу не буде".

У ніч на понеділок, 27 грудня, у більшості регіонів України температура знизиться до 10-15° морозу, а у вівторок очікується значне погіршення погодних умов.

 

Українська правда
Теми: погодаКиїв


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоЗаступник міністра освіти звільнився після фото з "помічницею" та її декольте

На військовий облік онлайн: Міноборони хоче вдосконалити процедуру

У НАТО порахували, скільки разів за рік перехоплювали російські літаки

Нардеп "Слуги народу" купив телевізійний канал

Covid в Україні: нових хворих понад 2,2 тисячі

Головні новини понеділка і ночі: тероборона Києва, переговори США та РФ

Усі новини...
погода
У вівторок по всій Україні – погіршення погодних умов
У Києві буде слизько: водіїв закликають не користуватися авто
В Україні знову похолодає, деякі регіони накриє снігом
Останні новини
13:15
США дадуть Україні десятки мільйонів доларів на посилення кордону з РФ і Білоруссю
13:13
ДБР повідомило про підозру керівнику регіональної митниці: вимагав хабарі у експортера меду
12:54
У Росії суд ліквідував організацію з розслідування репресій в СРСР
12:51
10 із 15 найбільших держкомпаній за 3 квартали отримали прибуток: деталі
12:37
"Слуга" Ковальов розповів, навіщо купив "4 канал"
12:10
5 посадовців УЗ підозрюють у заволодінні 12 млн на ремонті "Бориспільського експресу"
11:53
Кулеба: Не вірю, що США чи НАТО погодяться з вимогою Путіна зупинити розширення на схід
11:39
COVID-19 може спричиняти фіброз нирок. Дослідження
11:35
фотоЗаступник міністра освіти звільнився після фото з "помічницею" та її декольте
11:09
Курс валют на 28 грудня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
Усі новини...