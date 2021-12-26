"Будем мерзнуть" – синоптик предупредила о похолодании

После относительно теплого Рождества 25 декабря в Украину возвращается морозная погода.

Источник: сообщение синоптика Наталки Диденко в Facebook

Детали: Воскресенье встретит украинцев понижением температуры и гололедицей.

На юге и юго-востоке Украины в течение дня около 0°, мокрый снег, налипание мокрого снега. На остальной территории – мороз и гололедица, до -8°.

В Киеве в воскресенье без осадков, днем ​​от 4° до 6° мороза.

В ночь на понедельник, 27 декабря, в большинстве регионов Украины температура снизится до 10-15° мороза.

Прямая речь: "Снова будем мерзнуть. И еще делать всевозможные пируэты на льду! Потому что температура воздуха уже поползла вниз, к "минусам". Поэтому будет очень скользко.

Днем – мороз и гололедица.

Киевляне! На воскресные прогулки выбирайте самую стойкую обувь – гололедица. Ожидается реванш мороза, днем ​​26 декабря около "минус" 5 градусов. Снега не будет".

В ночь на понедельник, 27 декабря, в большинстве регионов Украины температура снизится до 10-15 градусов мороза, а во вторник ожидается значительное ухудшение погодных условий.