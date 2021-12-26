"Будем мерзнуть" – синоптик предупредила о похолодании
После относительно теплого Рождества 25 декабря в Украину возвращается морозная погода.
Источник: сообщение синоптика Наталки Диденко в Facebook
Детали: Воскресенье встретит украинцев понижением температуры и гололедицей.
На юге и юго-востоке Украины в течение дня около 0°, мокрый снег, налипание мокрого снега. На остальной территории – мороз и гололедица, до -8°.
В Киеве в воскресенье без осадков, днем от 4° до 6° мороза.
В ночь на понедельник, 27 декабря, в большинстве регионов Украины температура снизится до 10-15° мороза.
Прямая речь: "Снова будем мерзнуть. И еще делать всевозможные пируэты на льду! Потому что температура воздуха уже поползла вниз, к "минусам". Поэтому будет очень скользко.
Днем – мороз и гололедица.
Киевляне! На воскресные прогулки выбирайте самую стойкую обувь – гололедица. Ожидается реванш мороза, днем 26 декабря около "минус" 5 градусов. Снега не будет".
В ночь на понедельник, 27 декабря, в большинстве регионов Украины температура снизится до 10-15 градусов мороза, а во вторник ожидается значительное ухудшение погодных условий.