Курс космічного телескопа "Джеймс Вебб" скоригували

Фахівці Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США скоригували курс польоту потужного космічного телескопа "Джеймс Вебб", що прямує до точки Лагранжа.

Джерело: NASA

Дослівно: "Почалася перша корекція курсу польоту "Джеймса Вебба". Вона тривала 65 хвилин і нині вже завершена".

Деталі: Зазначається, що корекція курсу допомогла більш точно налаштувати траєкторію руху апарата в напрямку зони розміщення. Приблизно за місяць телескоп має вийти на так звану точку Лагранжа, що знаходиться на відстані більше мільйона км від Землі, і перебування в якій забезпечить апарату сталий рух "разом" з нашою планетою навколо Сонця.

Прогнозований рух "Джеймс Вебб" у точці Лагранжа

У NASA наголосили, що операція пройшла успішно.

Передісторія: Ракета Ariane V на Різдво, 25 грудня, успішно стартувала з найбільшим і найпотужнішим у світі космічним телескопом James Webb Space Telescope.

Запуск було здійснено зі стартового комплексу у Французькій Гвіані (заморський департамент Франції, розташований у Південній Америці).

JWTS є орбітальною інфрачервоною обсерваторією, що буде здатна зафіксувати інфрачервоне випромінення найбільш віддалених від землі галактик та зірок. Також телескоп шукатиме й вивчатиме планетарні системи та ознаки існування життя на екзопланетах.