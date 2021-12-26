Курс космического телескопа "Джеймс Уэбб" скорректировали
Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США скорректировали курс полета мощного космического телескопа "Джеймс Уэбб", направляющегося к точке Лагранжа.
Источник: NASA
Дословно: "Началась первая коррекция курса полета "Джеймса Уэбба". Она длилась 65 минут и сейчас уже завершена".
Детали: Коррекция курса помогла более точно настроить траекторию движения аппарата в направлении зоны размещения. Приблизительно через месяц телескоп должен выйти на так называемую точку Лагранжа, находящуюся на расстоянии более миллиона км от Земли, и пребывание в которой обеспечит аппарату устойчивое движение "вместе" с нашей планетой вокруг Солнца.
В NASA подчеркнули, что операция прошла успешно.
Предыстория: Ракета Ariane V на Рождество, 25 декабря, стартовала с самым крупным и самым мощным в мире космическим телескопом James Webb Space Telescope.
Телескоп James Webb разработали в NASA совместно с европейскими и канадскими коллегами.
JWTS является орбитальной инфракрасной обсерваторией, способной зафиксировать инфракрасное излучение наиболее удаленных от земли галактик и звезд. Также телескоп будет искать и изучать планетарные системы и признаки существования жизни на экзопланетах.