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Курс космического телескопа "Джеймс Уэбб" скорректировали

Воскресенье, 26 декабря 2021, 13:09
"Джеймс Уэбб", изображение ESA

Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США скорректировали курс полета мощного космического телескопа "Джеймс Уэбб", направляющегося к точке Лагранжа.

Источник: NASA

Дословно: "Началась первая коррекция курса полета "Джеймса Уэбба". Она длилась 65 минут и сейчас уже завершена".

Детали: Коррекция курса помогла более точно настроить траекторию движения аппарата в направлении зоны размещения. Приблизительно через месяц телескоп должен выйти на так называемую точку Лагранжа, находящуюся на расстоянии более миллиона км от Земли, и пребывание в которой обеспечит аппарату устойчивое движение "вместе" с нашей планетой вокруг Солнца.

Прогнозируемое движение
Прогнозируемое движение "Джеймс Уэбба" в точке Лагранжа

В NASA подчеркнули, что операция прошла успешно.

Предыстория: Ракета Ariane V на Рождество, 25 декабря, стартовала с самым крупным и самым мощным в мире космическим телескопом James Webb Space Telescope.

Телескоп James Webb разработали в NASA совместно с европейскими и канадскими коллегами.

JWTS является орбитальной инфракрасной обсерваторией, способной зафиксировать инфракрасное излучение наиболее удаленных от земли галактик и звезд. Также телескоп будет искать и изучать планетарные системы и признаки существования жизни на экзопланетах.

Украинская правда
Темы: космоснаука
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