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Главнокомандующий ВСУ рассказал больше о военном учете женщин

Воскресенье, 26 декабря 2021, 14:56
Украинки в рядах Вооруженных Сил, фото army inform

Минобороны издало приказ с перечнем более 100 профессий, который обязывает женщин этих профессий встать на учет военнообязанных. Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный пояснил, что речь не идет о призыве или обязательной мобилизации.

Источник: объяснение Залужного в Facebook

Прямая речь: "Хочу успокоить согражданок. Во-первых, речь не идет о призыве или обязательной мобилизации женщин в армию...

Во-вторых, готовится такой порядок постановки на военный учет, который позволил бы реализовать дистанционно и онлайн максимальное количество процедур. Государство проводит антибюрократическую реформу, чтобы людям не приходилось переносить бумажки с места на место. Это касается также и мужчин – цифровизация должна модернизировать военный учет в целом".

Детали: По его словам, в течение 2022 года все соответствующие процедуры будут "откалиброваны" таким образом, чтобы для украинок, чьи специальности есть в перечне для военного учета, и их работодателей, процесс постановки на учет был максимально комфортным.

Власти также планируют ввести переходную норму, касающуюся собраний (учений) военнообязанных, а именно: на учения женщины будут отбывать исключительно по желанию.

Прямая речь: "Со взятием на военный учет никаких изменений в жизни украинских женщин не будет! Единственное – Вооруженные силы будут просто знать, какие специалисты есть в стране и могут в крайнем случае присоединиться к обороне государства. Соответствующий порядок учета существовал в Украине и раньше, начиная с 1994 года, хотя почти не работал.

Это также шаг навстречу женщинам, желающим проходить военную службу в Вооруженных силах Украины, во избежание лишних процедур при занимании должности по своей специальности".

Справка: С перечнем женских профессий, подлежащих обязательному военному учету, можно по ссылке.

Напомним:

  • Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупреждал, что "не нужно бежать в военкомат" или искать кого-то, кто поможет стать на учет. Он пообещал, что работа в этом направлении будет проходить планово и постепенно.

Знать больше: Женщине в армии место. И на корабле, и в космосе, и где угодно

Темы: Вооруженные силывойна
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