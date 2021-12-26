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В Одесі при спробі втечі з СІЗО поранено в’язня

Неділя, 26 грудня 2021, 18:00
Одеське СІЗО, фото Радіо Свобода

В Одесі постовий СІЗО поранив у ногу арештованого, який намагався втекти з ізолятора.

Джерело: поліція Одещини

Деталі: 34-річний уродженець Харківщини, який перебував під вартою за підозрою у скоєнні наркозлочину, передбаченого ч.3 ст.307 Кримінального кодексу України, намагався втекти із СІЗО.

Дослівно: "Близько сьомої години ранку черговий повідомив постовому про правопорушника, який біг до стін слідчого ізолятора. Виявивши втікача, працівник внутрішньої служби попередив про застосування вогнепальної зброї у рамках закону України "Про Національну поліцію" та поцілив у повітря, проте чоловік на законні вимоги не реагував.

Тоді постовий здійснив постріл у бік зловмисника, поранивши його у ногу. Правопорушнику викликали "швидку", його доставлено до лікарні".

Більше деталей: За фактом замаху на втечу з-під варти розпочате досудове розслідування за ч.2 ст.15 та ч.1 ст.393 Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує від трьох до п’яти років позбавлення волі.

Також розпочате службове розслідування, у рамках якого буде надана правова оцінка діям постового. Співробітниками Державного бюро розслідувань Одеської області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.365 Кримінального кодексу України.

Українська правда
Теми: ОдесаСІЗО


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