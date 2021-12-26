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В Одессе при попытке побега из СИЗО ранен заключенный

Воскресенье, 26 декабря 2021, 17:00
В Одессе при попытке побега из СИЗО ранен заключенный
Одесское СИЗО, фото Радио Свобода

В Одессе постовой СИЗО ранил в ногу арестованного, пытавшегося сбежать из изолятора.

Источник: полиция Одесской области

Детали: 34-летний уроженец Харьковской области, находившийся под стражей по подозрению в совершении наркопреступления, предусмотренного ч.3 ст.307 Уголовного кодекса Украины, пытался сбежать из СИЗО.

Дословно: "Около семи утра дежурный сообщил постовому о правонарушителе, бежавшем к стенам следственного изолятора. Обнаружив беглеца, работник внутренней службы предупредил о применении огнестрельного оружия в рамках закона Украины "О Национальной полиции" и выстрелил в воздух, однако мужчина на законные требования не реагировал.

Тогда постовой совершил выстрел в сторону злоумышленника, ранив его в ногу. Правонарушителю вызвали "скорую", он доставлен в больницу".

Больше деталей: По факту покушения на побег из-под стражи начато досудебное расследование по ч.2 ст.15 и ч.1 ст.393 Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

Также начато служебное расследование, в рамках которого будет дана правовая оценка действиям постового. Сотрудниками Государственного бюро расследований Одесской области внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.365 Уголовного кодекса Украины.

Украинская правда

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Темы: ОдессаСИЗО
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