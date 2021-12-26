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За суботу в Києві виявили 251 випадок Covid

Неділя, 26 грудня 2021, 17:51
За суботу в Києві виявили 251 випадок Covid
фото Ельдара Сарахмана, УП

У суботу, 25 грудня, у Києві виявили 251 випадок коронавірусу, 13 хворих померли і 871 – одужав.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Деталі: Госпіталізовано 30 хворих на коронавірус і 74 особи з підозрою на Covid та пневмоніями.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському (72), Оболонському (42) та в Святошинському (39) районах.

Серед нових хворих – 153 жінки віком від 18 до 87 років, 67 чоловіків віком від 18 до 84 років, 13 дівчаток від 9 до 17 років і 18 хлопчиків від 3 до 17 років.

Серед померлих – 8 жінок від 55 до 86 років і 5 чоловіків від 52 до 83 років.

Загалом з початку пандемії у Києві виявили 327 650 випадків коронавірусу, померли 8111 хворих, одужало 308 058 осіб.

Що передувало24 грудня у столиці виявили 908 випадків коронавірусу, 14 хворих померли і 888 – одужали.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Українська правда
Теми: коронавірусКиїв
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