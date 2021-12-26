Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

За суботу в Києві виявили 251 випадок Covid

Неділя, 26 грудня 2021, 18:51
фото Ельдара Сарахмана, УП

У суботу, 25 грудня, у Києві виявили 251 випадок коронавірусу, 13 хворих померли і 871 – одужав.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Деталі: Госпіталізовано 30 хворих на коронавірус і 74 особи з підозрою на Covid та пневмоніями.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському (72), Оболонському (42) та в Святошинському (39) районах.

Серед нових хворих – 153 жінки віком від 18 до 87 років, 67 чоловіків віком від 18 до 84 років, 13 дівчаток від 9 до 17 років і 18 хлопчиків від 3 до 17 років.

Серед померлих – 8 жінок від 55 до 86 років і 5 чоловіків від 52 до 83 років.

Загалом з початку пандемії у Києві виявили 327 650 випадків коронавірусу, померли 8111 хворих, одужало 308 058 осіб.

Що передувало24 грудня у столиці виявили 908 випадків коронавірусу, 14 хворих померли і 888 – одужали.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Українська правда
Теми: коронавірусКиїв


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Байден пригрозив Путіну "рішучою відповіддю" в разі вторгнення в Україну

оновленоБайден вдруге за місяць зідзвонився з Путіним, говорили менше години

Росія фізично не готова до великого вторгнення в Україну - Данілов

Секретар РНБО уточнив, чи можливі санкції щодо Порошенка

ОАСК відкрив провадження за позовом Януковича – нардеп

Венедіктова порівняла Медведчука з драконом та згадала підозру Порошенку

Усі новини...
коронавірус
Карантин: у "червоній" зоні залишаються дві області України
Ковід: в Україні 2,8 тисячі нових заражень, 138 людей померли
Україна повернулася на 3-тю позицію у світі за добовою смертністю від Covid
Останні новини
05:45
Українського політв’язня етапували в Кемеровську область РФ – адвокат
04:48
Ізраїль схвалив 4-ту дозу ковід-вакцини для осіб з ослабленим імунітетом
03:52
Вітер і лісові пожежі: в Колорадо згоріли понад 500 будинків
02:55
"Час атаки скоро настане" – Саакашвілі
01:57
оновленоПутін заявив, що санкції Заходу призведуть "до повного розриву відносин"
01:18
Байден пригрозив Путіну "рішучою відповіддю" в разі вторгнення в Україну
00:51
У США повідомляють про рекордну кількість госпіталізованих дітей через "омікрон"
23:42
В Росії зафіксували найбільшу місячну смертність від коронавірусу
23:08
оновленоБайден вдруге за місяць зідзвонився з Путіним, говорили менше години
22:27
Зеленський підписав указ про "подвійну мінімалку" для військових з 2023 року
Усі новини...