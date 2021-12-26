За субботу в Киеве обнаружили 251 случай Covid

В субботу, 25 декабря, в Киеве обнаружили 251 случай коронавируса, 13 больных скончались и 871 – выздоровел.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Детали: Госпитализированы 30 больных коронавирусом и 74 человека с подозрением на Covid и пневмониями.

Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском (72), Оболонском (42) и Святошинском (39) районах.

Среди новых больных – 153 женщины в возрасте от 18 до 87 лет, 67 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет, 13 девочек от 9 до 17 лет и 18 мальчиков от 3 до 17 лет.

Среди умерших – 8 женщин от 55 до 86 лет и 5 мужчин от 52 до 83 лет.

Всего с начала пандемии в Киеве выявили 327 650 случаев коронавируса, умерли 8111 больных, выздоровели 308 058 человек.

Что предшествовало: 24 декабря в столице выявили 908 случаев коронавируса, 14 больных скончались и 888 – выздоровели.

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