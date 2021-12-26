Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

За субботу в Киеве обнаружили 251 случай Covid

Воскресенье, 26 декабря 2021, 18:51
фото Эльдара Сарахмана, УП

В субботу, 25 декабря, в Киеве обнаружили 251 случай коронавируса, 13 больных скончались и 871 – выздоровел.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Детали: Госпитализированы 30 больных коронавирусом и 74 человека с подозрением на Covid и пневмониями.

Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском (72), Оболонском (42) и Святошинском (39) районах.

Среди новых больных – 153 женщины в возрасте от 18 до 87 лет, 67 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет, 13 девочек от 9 до 17 лет и 18 мальчиков от 3 до 17 лет.

Среди умерших – 8 женщин от 55 до 86 лет и 5 мужчин от 52 до 83 лет.

Всего с начала пандемии в Киеве выявили 327 650 случаев коронавируса, умерли 8111 больных, выздоровели 308 058 человек.

Что предшествовало24 декабря в столице выявили 908 случаев коронавируса, 14 больных скончались и 888 – выздоровели.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирусКиев
powered by lun.ua
Главное сегодня

Байден пригрозил Путину "решительным ответом" в случае вторжения в Украину

обновленоБайден второй раз за месяц созвонился с Путиным, говорили меньше часа

Россия физически не готова к большому вторжению в Украину - Данилов

Секретарь СНБО уточнил, возможны ли санкции в отношении Порошенко

ОАСК открыл производство по иску Януковича – нардеп

Венедиктова сравнила Медведчука с драконом и упомянула подозрение Порошенко

Все новости...
коронавирус
Карантин: в "красной" зоне остаются две области Украины
Ковид: в Украине 2,8 тысячи новых заражений, 138 человек скончались
Украина вернулась на 3-ю позицию в мире по суточной смертности от Covid
Последние новости
07:07
Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной – СІТ
06:37
В мире коронавирусом болеет более 28 млн человек
05:45
Украинского политзаключенного этапировали в Кемеровскую область РФ – адвокат
04:48
Израиль одобрил 4-ю дозу ковид-вакцины для лиц с ослабленным иммунитетом
03:52
Ветер и лесные пожары: в Колорадо сгорели более 500 домов
02:55
"Время атаки скоро наступит" – Саакашвили
01:57
обновленоПутин заявил, что санкции Запада приведут "к полному разрыву отношений"
01:18
Байден пригрозил Путину "решительным ответом" в случае вторжения в Украину
00:51
В США сообщают о рекордном количестве госпитализированных детей из-за "омикрона"
23:42
В России зафиксировали наибольшую месячную смертность от коронавируса
Все новости...