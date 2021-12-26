Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

За субботу в Киеве обнаружили 251 случай Covid

Воскресенье, 26 декабря 2021, 17:51
За субботу в Киеве обнаружили 251 случай Covid
фото Эльдара Сарахмана, УП

В субботу, 25 декабря, в Киеве обнаружили 251 случай коронавируса, 13 больных скончались и 871 – выздоровел.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Детали: Госпитализированы 30 больных коронавирусом и 74 человека с подозрением на Covid и пневмониями.

Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском (72), Оболонском (42) и Святошинском (39) районах.

Среди новых больных – 153 женщины в возрасте от 18 до 87 лет, 67 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет, 13 девочек от 9 до 17 лет и 18 мальчиков от 3 до 17 лет.

Среди умерших – 8 женщин от 55 до 86 лет и 5 мужчин от 52 до 83 лет.

Всего с начала пандемии в Киеве выявили 327 650 случаев коронавируса, умерли 8111 больных, выздоровели 308 058 человек.

Что предшествовало24 декабря в столице выявили 908 случаев коронавируса, 14 больных скончались и 888 – выздоровели.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирусКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
20:41
"Подтверждение тому, что делаю все правильно" – Олещук о розыске от российского МВД
20:25
Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
19:45
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
Все новости...
Реклама: