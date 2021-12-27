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"Омікрон" у світі скасував майже 8 тисяч авіарейсів

Понеділок, 27 грудня 2021, 01:50
Фото Scott Olson/Getty Images

З п'ятниці по неділю, в період, коли жителі західних країн святкують Різдво, скасовано вже майже 8 тисяч авіарейсів.

Джерело: ВВС

Деталі: Загальна кількість жертв коронавірусу по всьому світу перевищила 5,3 млн людей.

За даними агентства Франс прес, найбільша кількість смертей зареєстрована в США – 816,5 тисячі, за ними йде Бразилія (618 тис.), Індія (479 тис.) та Росія (304 тис.).

Найбільше померлих у співвідношенні до кількості населення – у Перу.

Від скасування рейсів найбільше постраждали США та Китай. За даними сайту FlightAware, тільки в неділю було скасовано понад 2 тис. рейсів, у тому числі понад 640 – до американських аеропортів або з них.

Авіакомпанії повідомляють, що багато співробітників не змогли вийти на роботу, оскільки у них було виявлено коронавірус, або вони перебували в близькому контакті з людьми, які отримали позитивний тест.

Теми: авіакоронавірус


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