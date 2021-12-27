Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Омікрон" у світі скасував майже 8 тисяч авіарейсів

Понеділок, 27 грудня 2021, 00:50
Омікрон у світі скасував майже 8 тисяч авіарейсів
Фото Scott Olson/Getty Images

З п'ятниці по неділю, в період, коли жителі західних країн святкують Різдво, скасовано вже майже 8 тисяч авіарейсів.

Джерело: ВВС

Деталі: Загальна кількість жертв коронавірусу по всьому світу перевищила 5,3 млн людей.

За даними агентства Франс прес, найбільша кількість смертей зареєстрована в США – 816,5 тисячі, за ними йде Бразилія (618 тис.), Індія (479 тис.) та Росія (304 тис.).

Найбільше померлих у співвідношенні до кількості населення – у Перу.

Від скасування рейсів найбільше постраждали США та Китай. За даними сайту FlightAware, тільки в неділю було скасовано понад 2 тис. рейсів, у тому числі понад 640 – до американських аеропортів або з них.

Авіакомпанії повідомляють, що багато співробітників не змогли вийти на роботу, оскільки у них було виявлено коронавірус, або вони перебували в близькому контакті з людьми, які отримали позитивний тест.

"Українська правда" у Threads

Теми: авіакоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
авіа
Чехія надасть Україні вертольоти та допоможе з підготовкою пілотів F-16
Байден був проти призначення Воллеса генсеком НАТО через F-16 для України - ЗМІ
Британія почне підготовку українських льотчиків у серпні
Останні новини
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
Усі новини...
Реклама: