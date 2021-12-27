С пятницы по воскресенье, в период, когда жители западных стран празднуют Рождество, отменено уже около 8 тысяч авиарейсов.

Источник: ВВС

Детали: Общее число жертв коронавируса по всему миру превысило 5,3 млн человек.

По данным агентства Франс пресс, наибольшее количество смертей зарегистрировано в США – 816,5 тысяч, за ними следует Бразилия (618 тыс.), Индия (479 тыс.) и Россия (304 тыс.).

Больше всего умерших в отношении к количеству населения – в Перу.

От отмены рейсов больше всего пострадали США и Китай. По данным сайта FlightAware, только в воскресенье было отменено более 2 тыс. рейсов, в том числе более 640 – в американские аэропорты или из них.

Авиакомпании сообщают, что многие сотрудники не смогли выйти на работу, поскольку у них был обнаружен коронавирус или они находились в близком контакте с людьми, получившими положительный тест.