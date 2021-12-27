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Тисячі людей у Бельгії вийшли на акції протесту проти закриття театрів

Понеділок, 27 грудня 2021, 03:49

У Бельгії близько 5 тисяч осіб вийшли на акції протесту проти посилення заходів щодо боротьби з коронавірусом у галузі культури.

Джерело: DW із посиланням на поліцію Бельгії

Деталі: Співробітники Королівського оперного театру та інших театральних установ у бельгійській столиці закликали владу переглянути постанову про їхнє тимчасове закриття у зв'язку з поширенням омікрон-варіанту.

Протестувальники мали із собою плакати, на яких були гасла: "Ні – цьому ідіотському указу!" і "Немає культури – немає майбутнього".

Прем'єр-міністр Александер Де Кроо оголосив 22 грудня, що кінотеатри, театри та концертні зали мають тимчасово припинити роботу у Бельгії з 26 грудня.

Кафе та ресторани зможуть приймати клієнтів до 23:00 за місцевим часом.

Усі масові заходи у приміщеннях заборонені. У зв'язку з поширенням омікрон-варіанту країни побоюються нової хвилі пандемії.

Тим часом, за даними агенції Belga, акція протесту пройшла також у Льєжі на сході країни, до неї приєдналися сотні мітингувальників.

Ряд театрів і кінотеатрів у Брюсселі, Намюрі та Льєжі проігнорував нові правила і залишився відкритим 26 грудня.

Критику протестувальників викликав, зокрема, той факт, що різдвяні базари, незважаючи на великий потік відвідувачів, влада вирішила не закривати.

Нагадаємо: Зіткнення між демонстрантами та правоохоронцями сталися на початку грудня у Брюсселі під час протестів у зв'язку з запровадженими урядом коронавірусними обмеженнями.

Теми: Бельгіяакціїмітинги


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