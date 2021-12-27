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Тысячи людей в Бельгии вышли на акции протеста против закрытия театров

Понедельник, 27 декабря 2021, 02:49
Тысячи людей в Бельгии вышли на акции протеста против закрытия театров

В Бельгии около 5 тысяч человек вышли на акции протеста против усиления мер по борьбе с коронавирусом в области культуры.

Источник: DW со ссылкой на полицию Бельгии

Детали: Сотрудники Королевского оперного театра и других театральных учреждений в бельгийской столице призвали власти пересмотреть постановление об их временном закрытии в связи с распространением омикрон-варианта.

Многие захватили с собой плакаты, некоторые из лозунгов гласили: "Нет - этому идиотскому указу!" и "Нет культуры - нет будущего".

Премьер-министр Александер Де Кроо объявил 22 декабря, что кинотеатры, театры и концертные залы должны временно прекратить работу в Бельгии с 26 декабря. Кафе и рестораны смогут принимать клиентов до 23.00 по местному времени. Все массовые мероприятия в помещениях запрещены. В связи с распространением омикрон-варианта в стране опасаются новой волны пандемии.

Между тем, по данным агентства Belga, акция протеста прошла также в Льеже на востоке страны, к ней присоединились сотни митингующих.

Ряд театров и кинотеатров в Брюсселе, Намюре и Льеже проигнорировал новые правила и остался открытым 26 декабря.

Критику протестующих вызвал, в частности, тот факт, что рождественские базары, несмотря на большой приток посетителей, власти решили не закрывать.

Напомним: Столкновения между демонстрантами и правоохранителями произошли в Брюсселе во время протестов в связи с введенными правительством коронавирусными ограничениями.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Бельгияакциимитинги
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