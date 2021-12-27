Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Тысячи людей в Бельгии вышли на акции протеста против закрытия театров

Понедельник, 27 декабря 2021, 03:49

В Бельгии около 5 тысяч человек вышли на акции протеста против усиления мер по борьбе с коронавирусом в области культуры.

Источник: DW со ссылкой на полицию Бельгии

Детали: Сотрудники Королевского оперного театра и других театральных учреждений в бельгийской столице призвали власти пересмотреть постановление об их временном закрытии в связи с распространением омикрон-варианта.

Многие захватили с собой плакаты, некоторые из лозунгов гласили: "Нет - этому идиотскому указу!" и "Нет культуры - нет будущего".

Премьер-министр Александер Де Кроо объявил 22 декабря, что кинотеатры, театры и концертные залы должны временно прекратить работу в Бельгии с 26 декабря. Кафе и рестораны смогут принимать клиентов до 23.00 по местному времени. Все массовые мероприятия в помещениях запрещены. В связи с распространением омикрон-варианта в стране опасаются новой волны пандемии.

Между тем, по данным агентства Belga, акция протеста прошла также в Льеже на востоке страны, к ней присоединились сотни митингующих.

Ряд театров и кинотеатров в Брюсселе, Намюре и Льеже проигнорировал новые правила и остался открытым 26 декабря.

Критику протестующих вызвал, в частности, тот факт, что рождественские базары, несмотря на большой приток посетителей, власти решили не закрывать.

Напомним: Столкновения между демонстрантами и правоохранителями произошли в Брюсселе во время протестов в связи с введенными правительством коронавирусными ограничениями.

Темы: Бельгияакциимитинги
powered by lun.ua
Главное сегодня

США требуют от комиссии по избранию главы САП победить коррупцию и завершить дело

Боррель: ЕС должен быть вовлечен в переговоры США и России о безопасности

Стало известно, что планируется рассмотреть на предновогоднем СНБО

Президентский рейтинг: Зеленский в первом туре набирает больше всех

В Украине обнаружили 5 новых больных с "Омикроном"

ГСЧС: Пожар в Косовской больнице вызвала "заупокойная свеча"

Все новости...
Бельгия
Зеленский попросил еще три страны поддержать вступление Украины в ЕС
Бельгийский производитель "зеленой" энергии пошел в арбитраж против Украины на 70 млн евро
Водометы и камни: в Брюсселе произошли столновения на акции против ограничений
Последние новости
16:10
Кабмин продлил на год спецпошлины на импорт ряда энергоресурсов из России
16:07
Во Львове врачи провели сложную операцию на спинном мозге 5-летнего ребенка – теперь он сможет ходить
16:03
США требуют от комиссии по избранию главы САП победить коррупцию и завершить дело
15:50
Заместитель главы Фонда госимущества перешел в Минсоцполитики
15:37
фотоКабмин назначил главу Госагентства по управлению зоной отчуждения
15:26
Убийство экс-депутата Госдумы Вороненкова: подана апелляция на оправдательный приговор
15:12
Маск продал акций Tesla еще на 1 миллиард долларов
15:08
Боррель: ЕС должен быть вовлечен в переговоры США и России о безопасности
15:02
Запасы газа в подземных хранилищах почти вдвое меньше, чем годом ранее
14:50
Стало известно, что планируется рассмотреть на предновогоднем СНБО
Все новости...