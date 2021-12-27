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Австралія зафіксувала першу смерть від штаму "омікрон"

Понеділок, 27 грудня 2021, 05:45
фото: Getty Images

Австралія в понеділок повідомила про першу зафіксовану смерть від нового ковід-варіанту Omicron на тлі чергового сплеску щоденних інфекцій, при цьому влада утрималася від введення нових обмежень, заявивши, що рівень госпіталізацій залишається низьким.

Джерело: Reuters

Деталі: Новий штам коронавірусу спричинив смерть 80-річного чоловіка із супутніми захворюваннями.

"Це була перша відома смерть у Новому Південному Уельсі, спричинена варіантом Omicron", – сказала епідеміолог Нового Південного Уельсу Крістін Селві.

Загалом у цей день в Австралії зафіксували 6 смертей від коронавірусу.

Нагадаємо: В Україні 18 грудня виявили штам коронавірусу "Омікрон".

Теми: АвстраліяОмікронкоронавірус


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