Австралія зафіксувала першу смерть від штаму "омікрон"

Австралія в понеділок повідомила про першу зафіксовану смерть від нового ковід-варіанту Omicron на тлі чергового сплеску щоденних інфекцій, при цьому влада утрималася від введення нових обмежень, заявивши, що рівень госпіталізацій залишається низьким.

Джерело: Reuters

Деталі: Новий штам коронавірусу спричинив смерть 80-річного чоловіка із супутніми захворюваннями.

"Це була перша відома смерть у Новому Південному Уельсі, спричинена варіантом Omicron", – сказала епідеміолог Нового Південного Уельсу Крістін Селві.

Загалом у цей день в Австралії зафіксували 6 смертей від коронавірусу.

Нагадаємо: В Україні 18 грудня виявили штам коронавірусу "Омікрон".