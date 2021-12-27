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Австралия зафиксировала первую смерть от штамма "омикрон"

Понедельник, 27 декабря 2021, 05:45
фото: Getty Images

Австралия в понедельник сообщила о первой зафиксированной смерти от нового ковид-варианта Omicron на фоне очередного всплеска ежедневных инфекций, при этом власти воздержались от введения новых ограничений, заявив, что уровень госпитализаций остается низким.

Источник: Reuters

Детали: Новый штамм коронавируса повлек за собой смерть 80-летнего мужчины с сопутствующими заболеваниями.

"Это была первая известная смерть в Новом Южном Уэльсе, вызванная вариантом Omicron", – сказала эпидемиолог Нового Южного Уэльса Кристин Селви.

Вобщем в этот день в Австралии зафиксировали 6 смертей от коронавируса.

Напомним: В Украине 18 декабря обнаружили штамм коронавируса "Омикрон".

Темы: АвстралияОмикронкоронавирус
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