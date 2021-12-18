Штам "Омікрон" виявили в Україні

В Україні виявили штам коронавірусу "Омікрон".

Джерело: міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у Facebook

Дослівно: "Вночі в Центрі громадського здоров’я України за результатами повногеномного секвенування виявлено штам Omicron (B.1.1.529-like).

Особа, яка виявилась інфікованою цим штамом коронавірусу, повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт з хворими на Covid-19. Пацієнт продовжує перебувати на лікуванні".

Деталі: За словами Ляшка, зараз проводиться епідеміологічне розслідування вказаного випадку і додаткове обстеження контактних осіб.

Міністр закликав вакцинуватися, дотримуватися протиепідемічних правил і уникати поїздок у регіони, де циркуляція штаму "Омікрон" домінує.

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