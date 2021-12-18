Штам "Омікрон" виявили в Україні
В Україні виявили штам коронавірусу "Омікрон".
Джерело: міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у Facebook
Дослівно: "Вночі в Центрі громадського здоров’я України за результатами повногеномного секвенування виявлено штам Omicron (B.1.1.529-like).
Особа, яка виявилась інфікованою цим штамом коронавірусу, повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт з хворими на Covid-19. Пацієнт продовжує перебувати на лікуванні".
Деталі: За словами Ляшка, зараз проводиться епідеміологічне розслідування вказаного випадку і додаткове обстеження контактних осіб.
Міністр закликав вакцинуватися, дотримуватися протиепідемічних правил і уникати поїздок у регіони, де циркуляція штаму "Омікрон" домінує.
Знати більше: Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин
Передісторія:
- 25 листопада у ПАР виявили новий варіант COVID-19 - B.1.1.529, "Омікрон".
- Повідомлялося, що "Омікрон" має "дуже незвичайну сукупність" мутацій, які викликають занепокоєння.
- Станом на 15 грудня "Омікрон" виявили у 77 країнах.
- У ВООЗ заявили, що Omicron більш заразний, ніж Delta, і знижує ефективність вакцини, але викликає менш серйозні симптоми.
- G7 ("Велика сімка") назвала варіант Omicron "найсерйознішою загрозою" для глобальної охорони здоров'я.