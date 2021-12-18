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Штам "Омікрон" виявили в Україні

Субота, 18 грудня 2021, 10:20
GETTY IMAGES

В Україні виявили штам коронавірусу "Омікрон".

Джерело: міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у Facebook

Дослівно: "Вночі в Центрі громадського здоров’я України за результатами повногеномного секвенування виявлено штам Omicron (B.1.1.529-like).

Особа, яка виявилась інфікованою цим штамом коронавірусу, повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт з хворими на Covid-19. Пацієнт продовжує перебувати на лікуванні".

Деталі: За словами Ляшка, зараз проводиться епідеміологічне розслідування вказаного випадку і додаткове обстеження контактних осіб.

Міністр закликав вакцинуватися, дотримуватися протиепідемічних правил і уникати поїздок у регіони, де циркуляція штаму "Омікрон" домінує.

Знати більше: Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин

Передісторія

  • 25 листопада у ПАР виявили новий варіант COVID-19 - B.1.1.529, "Омікрон".
  • Повідомлялося, що "Омікрон" має "дуже незвичайну сукупність" мутацій, які викликають занепокоєння. 
  • Станом на 15 грудня "Омікрон" виявили у 77 країнах.
  • У ВООЗ заявили, що Omicron більш заразний, ніж Delta, і знижує ефективність вакцини, але викликає менш серйозні симптоми.
  • G7 ("Велика сімка") назвала варіант Omicron "найсерйознішою загрозою" для глобальної охорони здоров'я.

Українська правда
Теми: коронавірус


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