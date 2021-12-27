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Україна – друга в Європі за добовою смертністю від Covid

Понеділок, 27 грудня 2021, 06:38
фото: Ельдар Сарахман, УП

25 грудня у світі діагностували майже 382 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус. За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Україна, Франція.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше нових випадків виявили у США, Франції, Італії.

Зокрема, у США зафіксували понад 96 тисяч, у Франції – понад 27 тисяч і в Італії – понад 24 тисячі нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Росія і Туреччина. Україна – на 23 місці.

Найбільше смертей за добу від коронавірусу у Росії (968), В’єтнамі (207) і Туреччині (173).

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Франція, Італія, Росія.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Україна, Франція.

 

За весь час пандемії вилікувались від недуги 250 361 608 осіб. Наразі нараховується понад 24 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджена 5 416 415 смертей від COVID-19.

Нагадаємо: За добу 25 грудня в Україні зафіксували 2810 нових випадків коронавірусної хвороби.

Українська правда
Теми: коронавірус


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